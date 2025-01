Esto hará Javiera Acevedo con el millonario premio de Top Chef VIP: «Ojalá que me resulte…»

Recientemente, finalizó Top Chef VIP, programa culinario donde diversos rostros de la televisión se enfrentan para poder quedarse con el título.

En este contexto, fue Javiera Acevedo quien logró triunfar, ganándole a Disley Ramos y Eskarcita, quedándose con el título de Top Chef VIP.

¿Qué ganó? La actriz se llevó nada más y nada menos que $30 millones y un auto de paquete, evaluado en $15 millones, según consignó Radio Activa.

Por otro lado, la modelo habló con Publimetro y reveló sus planes luego de quedarse con la presea dorada, enfatizando en que tiene proyectos ligados al mundo de la gastronomía.

Acevedo señaló que parte del millonario premió lo utilizará para invertir en un producto gastronómico. «Quiero lanzar un producto estrella. Ojalá que me resulte para este verano”, señaló.

Javiera Acevedo y sus proyectos a futuro

Al parecer le quedó gustando el mundo de la comida, y se le da muy bien, ya que además de ser la ganadora ya piensa en seguir ligada al rubro de chef. «Me tiene que ir bien con el bebestible», declaró.

Además, agregó que es un plan que lleva pensando desde hace tiempo. “El otro tema es que formar un equipo, hay que invertir en miles de cosas que ya lo he evaluado. Partir de cero se puede, pero es complicado porque hay que poner muchos huevos, muchas canastas. No es tan fácil, no quiero andar pidiendo muchos favores” , expresó.

«Me demoraba pensar en qué y le veo siempre el lado negativo a todas las cosas porque no quiero caer en algo malo, ni perder. No soy de arriesgar. Por eso, me quiero jugar a la segura y hacer una producción baja primero”, cerró Javiera Acevedo, segunda ganadora del programa culinario de famosos.

