Estas son las recomendaciones que debes seguir si quieres llevar a tu perro a la playa

Si has decidido llevar a tu mascota a la playa, es importante que estés pendiente de sus necesidades, para evitar problemas de salud y para que no cause molestias a los demás veraneantes.

Anhelo Centeno, un veterinario peruano, compartió una serie de consejos y recomendaciones para que tu perro lo pase igual de increíble que tú en la playa. Y además cuides de su salud.

Al igual que los bebés, los perros necesitan un periodo de adaptación, «Es importante que el perro se desestrese, salga, corra y sea libre, pero también es importante observar su adaptación. Hay casos donde incluso pueden llegar a comer arena, algo que puede hacerles mucho daño», añadió el veterinario, según consigna el medio RPP.

¿Cuáles son las principales preocupaciones a tener en cuenta?

Protección frente al calor:

El veterinario sugiere una prueba sencilla: Coloca tu mano sobre la arena durante cinco segundos. Si el calor es intolerable para ti, también lo será para tu mascota. Además, cortar el pelo de las mascotas no las refresca, lo cual es un error común.

Cuidado especial según la raza del perro:

Las razas braquiocefálicas, como bulldogs, bóxer y chihuahuas, son más susceptibles al calor y tienen mayor riesgo de golpes de calor o muerte súbita. No deben correr largas distancias ni estar en lugares cerrados o calurosos, como un auto.

Alimentación adecuada:

Anghelo Centeno recomienda ofrecer alimentos frescos y añadir bloques de hielo al agua para mantener a las mascotas hidratadas en días calurosos. Sin embargo, alerta contra el uso excesivo de agua directa, como manguerazos, ya que la humedad prolongada puede causar infecciones por hongos.

¿Cuáles son las mejores razas de perro para llevar a la playa?