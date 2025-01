Bajista de Zúmbale Primo rompe el silencio tras grave accidente: «Esto pudo haber sido peor»

Hace unos días, Zúmbale Primo dejó más que preocupados a sus fanáticos, luego de revelar que su bajista, Erick Ruiz, sufrió un delicado accidente en moto. Por el cual debía someterse a una operación en Santiago.

Afortunadamente, desde el grupo informaron que había salido todo bien con la intervención. «Su reciente operación fue complicada, pero nos complace informar que fue un éxito y duro cuatro horas».

Es en este contexto que, a las horas de salir de pabellón. Es que el bajista de Zúmbale Primo, conversó con LUN, donde confesó que ahora, debe enfrentar una larga recuperación, que lo tendrá alejado de los escenarios por al menos seis meses.

La sentida reflexión del bajista de Zúmbale Primo

«Ahora tengo que continuar con la recuperación, los controles y seguir al pie de la letra mi recuperación. Quedé con plaquetas en la tibia y peroné y múltiples pernos», comenzó relatando Erick al medio antes nombrado.

Siguiendo por esta línea, el músico comentó que comenzó a practicar motociclismo durante la pandemia, pero que tras el complicado accidente, tomó la decisión de alejarse de este.

«Después de esto que me acaba de pasar he pensado muchas cosas. He podido madurar y entender que mi presente es mi trabajo, mi familia y mi bienestar. Muy pasión pueden ser las motos, pero este deporte es muy extremo, se corren muchos riesgos (…) Esto pudo haber sido peor, gracias a Dios fue mínimo. Así que 100% de probabilidades que deje este deporte», indicó.

Por último, aprovechó de referirse a todo el cariño que recibió por parte de sus colegas y de los fanáticos, luego de que se conociera esa situación.

«Algo inesperado, que no está en la mente de nadie que te pueda suceder, pero a través de estos días he ido mentalizándome un poco con el cariño de la gente, de la familia y me han hecho entender que las cosas pasan por algo», afirmó.