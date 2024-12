Tras muerte de querida actriz: Viralizan «mensaje premonitorio» en su última teleserie

Durante las últimas horas se conoció la muerte de Sandra Reyes, conocida actriz colombiana, que en nuestro país se hizo conocida gracias a su rol protagónico en la teleserie ‘Pedro el Escamoso’, que se emitió por Canal 13 en 2001.

La intérprete tenía 49 años y había sido diagnosticada con cáncer de mama, enfermedad que mantuvo en secreto y que decidió no tratar con quimioterapia, debido a su filosofía de vida.

Es en este contexto que, los usuarios de redes sociales comenzaron a viralizar en redes sociales una escena de ‘Pedro el Escamoso 2’, que resultó ser una gran coincidencia. Pues su personaje también muere de cáncer y previo a su partida, le dedica unas emotivas palabras a su interés amoroso.

«Yo ya estuve en este planeta, Pedro, y voy a volver, no pierdo nada en creer eso, y si llega a ser cierto, yo voy a volver y lo voy a buscar», es parte del diálogo de Sandra Reyes interpretando a la doctora Paula.

QEPD Sandra Reyes. Mi doctora Paula y este mensaje premonitorio que nos dejó pic.twitter.com/0RcBQ5Dbuo — Cedro 🎄 (@___DonCedro) December 1, 2024

La emotiva despedida a la actriz

Uno que no pudo evitar despedirse de su compañera de elenco fue Miguel Varoni, quien a través de Instagram, le dedicó unas emotivas palabras. «Hasta siempre mi Doctora Paula. Sumerce (usted) no sabe la falta que me va a hacer! Dios me la Bendiga!!! Siempre estará en mi corazón…».

En conversación con Noticias Caracol a fines del 2023, el actor confesó que Sandra Reyes se enteró de su diagnóstico un mes después de las grabaciones de la teleserie, por lo que sus emotivas palabras solo resultaron una coincidencia.