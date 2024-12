Popular pareja de chicos reality hizo oficial el término de su relación: «Lo diré por última vez…»

Fran Maira, famosa por su paso por realities y ahora incursionando como artista urbana, confirmó que su relación con Austin Palao, modelo peruano al que conoció en el programa ¿Ganar o Servir?, ha terminado.

La relación entre ambos comenzó mientras participaban en el reality de Canal 13 y, tras salir del encierro, estuvieron juntos cerca de ocho meses.

Sin embargo, durante su noviazgo, Fran tuvo que enfrentar rumores constantes sobre supuestas rupturas. «»Está todo bien, la gente está inventando cosas, pero tranquilos, no pasa nada, está todo en orden», aseguró a principios de este mes.

La ruptura amorosa de Fran Maira y Austin Palao

Fran Maira recurrió a sus redes sociales para confirmar la noticia en una transmisión en vivo a través de Instagram. Durante el video, no solo habló sobre su reciente conflicto con Oriana Marzoli, sino que también aclaró su estado sentimental.

“Para la gente que me sigue preguntando, voy a decirlo por última vez y no lo voy a volver a decir… Pero sí, estoy soltera. Estoy soltera, eso. No hace mucho tiempo, por eso es que ustedes vieron que hace rato ya no subo cosas a mis historias, qué sé yo», comenzó diciendo la intérprete de «enfocá en lo mío»

Fran también añadió: “Pero todo bien, le deseo, como ya lo comenté hace un rato, lo mejor. Yo a él lo amé, pa’ qué les voy a mentir… lo amé brígido y eso. Hay veces que hay que tomar decisiones y yo ahora, como ya les comento, estoy enfocada en mí y eso».

Finalmente, cerró diciendo que: «Nada más que decir, que le mando muchos cariños… sé que le va a ir súper bien y eso… Y eso es todo lo que voy a decir, no voy a decir nada más porque no me corresponde», concluyó la influencer.