Polémico personaje de la televisión nacional confesó que dejó el alcohol y ahora abraza el cristianismo: «Tuve 7 pellets, ahora le sirvo piscolas a mis amigos y no me dan ganas…»

Recientemente, un reconocido actor y productor nacional fue invitado a «OnlyFama», programa de espectáculos de Mega.

En la conversación, el también empresario habló de su acercamiento al cristianismo y como esto hizo que su vida diera un vuelco extremo.

Nos referimos a Vasco Moulian, quien relató la historia de como conoció la religión anglicana, y que dejó los excesos, a los que siempre estuvo ligado.

En ese contexto, el invitado relató que fue un proceso difícil, y que él lo considera como un milagro.«me puse siete pellets. Soy muy adicto, los excesos han venido conmigo», señaló.

Respecto a su acercamiento a la iglesia, reveló que sucedió en un día común. «Yo estaba jugando pádel, dos personas de la iglesia anglicana me dice: ‘Vasco, ¿por qué no tomas un curso de Biblia?«, comentó. Y que si bien no estaba en sus planes, finalmente lo hizo.

Asimismo, agregó que «Empecé a estudiar la Biblia y no es que te reinventas, sino que te reinicias. Empiezas a leer la Biblia y te empiezas a hacer sentido esta fe».

Vasco Moulian y su nueva vida

En esa línea, se acercó a la cámara y entrego sinceras disculpas, donde incluyó a los artistas, que en más de una ocasión trató pésimo, especialmente en el contexto de Viña, según Radio Activa.

«Si es que no lo están viendo, ahora lo voy a grabar y se lo voy a mandar a todas esas personas que yo siento que les hice daño y no solo a ellos, a sus familias», reflexionó.

Además, agregó que «Cuando uno se encuentra con Dios, se transforma en algo muy chiquitito, y estás guiado por él, y cuando estás guiado por él, lo único que puedes hacer es pedir perdón», señaló.

Para concluir, Vasco Moulian aseguró que ya no siente deseos de beber alcohol. «Llevar a Cristo es una carga mucho más potente y más linda, y no me dan ganas tomar. Le sirvo las piscolas a mis amigos y no tengo ganas, lo que es realmente un milagro».

