Mujer abre los ojos en su propio funeral y deja atónito a todos los asistentes

El impactante suceso de una mujer que abre los ojos en su funeral se volvió viral recientemente, asustando a todos los participantes.

El video, compartido por la cuenta @DramaAlert, desató numerosas reacciones. Mientras algunos creen que se trata de una manipulación, otros sostienen que el inquietante evento es real y podría explicarse como un acto reflejo del cuerpo.

El video comienza con una escena enfocada en el rostro de la mujer, quien se encuentra reposando en el interior de un ataúd. Durante los primeros segundos, todo parece estar en calma, hasta que un leve movimiento en sus párpados llama la atención. De manera sorpresiva, los ojos de la fallecida se abren, dejando atónitos a quienes presenciaron el momento, ya sea en persona o a través de la grabación.

Este inesperado acontecimiento generó un sinfín de reacciones entre los usuarios en las redes sociales. Los cuales se dividieron entre el asombro, la incredulidad y el escepticismo. La grabación concluye instantes después, cuando los ojos de la mujer vuelven a cerrarse, dejando a muchos espectadores con más preguntas que respuestas sobre lo ocurrido.

A video of a woman seemingly coming back from the dead is going viral.

But here is the truth. 🧵 pic.twitter.com/L860jTS5S0

— DramaAlert (@DramaAlert) December 8, 2024