Hombre realizó funa a una reconocida empresa de helados: «Encontré un tornillo»

Hace unos días se viralizó un video en la plataforma de TikTok, en donde un hombre llamado Alonso Delgado, denuncia a la empresa de helados San Francisco. Por encontrar un tornillo en el helado de su hijo.

El sujeto proveniente de la ciudad de Coyhaique, Región de Aysén. Se tomó el asunto con humor. Contó que se dio cuenta de lo que pasaba mientras su hijo le dio un mordisco al helado.

Alonso Delgado comentó que “le dije a Rafa que eso tenía que ser un hielo, y que tiene que esperar que derrita. Me dijo ‘no, mira, son números’. Y mi papá dijo ‘¿cómo van a ser números?’ Y efectivamente, eran los números del perno”.

Inmediatamente la familia hizo viral esta inesperada situación. “Publico el video, en un día suma más de un millón de visitas. Ahí me contactan de Carozzi rápidamente pidiendo que borre el video. Yo dije sí, que no tengo problema en borrarlo, únicamente si es que llegamos a un acuerdo mutuo, porque esto no es posible”.

Luego de esto, la empresa Carozzi llegó a la casa de los afectados con una representante y tres cajas de helados de San Francisco, a lo que Alonso comentó «Ahí fue cuando mi papá se enojó y dijo que no es posible. Que cómo nos van a intentar comprar con tres cajas de helado. O sea, ¿usted cree que yo voy a querer comer más cajas o helado de San Francisco después de que me salió un perno?».

Respuesta de Carozzi

Aunque la empresa no volvió a comunicarse con ellos, la familia tampoco ha presentado una denuncia ante el Sernac: “Insisto en que el problema principal no era obtener dinero. El asunto era ridículo y no se trataba de hacer dinero. Tal vez que devolvieran un helado o productos de primera necesidad, estaría bien. Pero después de que llegaron a mi casa sin previo aviso, dejándome tres cajas de helado en la mesa, como diciendo ‘quédense callados y eliminen el video’, no me pareció adecuado. Me sentí menospreciado”, concluyó Alonso.

Según informó The Clinic, la empresa está realizando una investigación: «El proceso de fabricación de nuestros helados está regido bajo los estándares más altos respecto a inocuidad y calidad, traspasado a toda la cadena de abastecimiento», confirmaron.