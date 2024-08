Nacho Gutiérrez y su trabajo con Pamela Díaz en Hay que Decirlo: «Cualquier cosa puede pasar»

Este lunes 5 de agosto es el estreno de ‘¡Hay que decirlo!’, la nueva apuesta de espectáculos de Canal 13 y que tendrá en la animación ni más ni menos que a Pamela Díaz y Nacho Gutiérrez.

A los animadores, los acompañarán un grupo de panelistas, que llegarán con toda la información y grandes «papitas». El cual está compuesto por Cecilia Gutiérrez, Willy Sabor, Arturo Longton y Valentina Saini.

Nacho Gutiérrez, conductor de ‘¡Hay que decirlo!’, reflexiona que «siento la misma comodidad que cuando partí, hace más de 20 años, en los espacios de espectáculos. Sin embargo, la diferencia es que hoy camino por más tranquilidad. He vivido distintas experiencias, he animado programas de distintos formatos y esa experiencia me da tranquilidad».

Agregando que «ese relajo se logra con la experiencia que tenemos todos en este equipo y en el 13 me siento en mi propia casa».

Nacho Gutiérrez y el nuevo proyecto con Pamela Díaz

Sobre el equipo que conforma el nuevo proyecto, Nacho Gutiérrez es más que claro. «Tenemos entre todos un gran fiato y todos han sido grandes descubrimientos. Los panelistas son muy queridos y seguidos por la audiencia nacional». Junto con mencionar: «me encantan el rigor de la Cecilia; el frescor de la Vale. Lo impredecible que puede llegar a ser Arturo. Lo simpático y misterioso que es Willy Sabor, y, por supuesto, la autenticidad y alegría de Rodrigo ‘Gallina'».

«Los ensayos han sido hilarantes, nos reímos mucho. El gran desafío que tenemos como equipo es conseguir frenar los ataques de risa para poder continuar con el programa», revela el periodista. Además de afirmar que «he realizado espacios corales y también he estado solo en la animación, y tengo que reconocer que acompañado la cosa es más entretenida».

Acerca de trabajar con la gran figura del espectáculo, Pamela Díaz, el comunicador comenta que «es trabajar con una amiga y creo que eso es un gran privilegio. Cuando nos propusieron hacer este programa juntos, encontré que era como un sueño». Cerrando que «yo le digo a la audiencia que como es un espacio en vivo y como Pamela es Pamela, y no va dejar de serlo, cualquier cosa puede pasar».