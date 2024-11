María José Quiroz rompe el silencio tras ser excluida de «El Muro» en la Teletón: «Ciertas personas lo habían pedido»

El regreso de ‘El Muro’ en la reciente edición de la Teletón se convirtió en uno de los momentos más aplaudidos de la cruzada solidaria, pero también dejó una gran polémica a los pocos días.

Pues una de las ausencias más notorias de este reencuentro fue el de María José Quiroz. Frente a lo cual, Beto Espinoza, excompañero de elenco, se refirió a los motivos por el que no la invitaron.

«Hablé con ella para explicarle que lamentablemente no iba a estar considerada», explicó el humorista en ‘Hay que Decirlo’. Agregando que era «por razones obvias», haciendo referencia al conflicto que tiene con Belén Mora y Toto Acuña.

Siguiendo por esta línea, Espinoza señaló que «yo hablé con María José, le expliqué todo esto, que lamentablemente no iba a poder ser. Tenía un conflicto yo, había que tomar responsabilidades y asumir. Yo era el encargado de armar el equipo».

Es en este contexto que, FMDOS conversó con María José Quiroz, quien rompió el silencio con relación a su exclusión del esperado reencuentro de ‘El Muro’.

¿Qué dijo María José Quiroz por su ausencia de El Muro?

Para comenzar, la actriz indicó que «la gente esperaba ‘Detrás del Muro’, le fue increíble, estuvo el Kike de vuelta, eso lo encuentro maravilloso y creo que nada debe opacar eso», dando énfasis a la Teletón.

Pasando a la polémica en cuestión, María José Quiroz aseguró que «efectivamente me dejaron fuera, me avisaron que no podía estar por ciertas personas que lo habían pedido». Junto con agregar: «Yo no puedo juzgar, ni decir por qué no me invitaron».

«Pero si hay algo que yo puedo juzgar es que esto no fue de parte de un productor o de un canal (la decisión que se tomó de no invitarla), sino que fue alguien del elenco que se contactó, se hizo cargo de El Muro y El Muro no es de nadie», continuó.

Por último, destacó que «o sea todos trabajamos hace años. Entonces creo que nadie se puede dar ese derecho o tomar ese rol de decir ‘tu vas, tu no vas’ porque El Muro no es de nadie. Pero ahí uno no tiene más que hacer, las cosas no siempre se manejan como uno quisiera y al parecer se siguen manejando de la misma forma que hace muchos años atrás».