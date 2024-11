Kurt Carrera rompe el silencio por motivo de su ausencia en reunión de El Muro: «Considero injusto que no vaya…»

Uno de los momentos más esperados de la reciente edición de la Teletón, sin duda que fue ‘El Muro’, que marcó el regreso del recordado segmento de Morandé con Compañía. Pero además de las risas del público, también dejó una fuerte polémica.

Resulta que no todo el elenco estuvo presente en la cruzada solidaria, siendo María José Quiroz una de las ausencias más notorias. Frente a esto, es que Beto Espinoza, encargado de convocar a sus excompañeros, explicó que decidió excluir a la actriz, por un conflicto que tiene con Belén Mora y Toto Acuña.

Es en este contexto que, ahora Kurt Carrera, quien también se ausentó del regreso de ‘El Muro’, salió para confirmar esta polémica, además de revelar sus razones para no participar de la Teletón.

Kurt Carrera y sus motivos para bajarse de El Muro

Durante su participación de ‘No es lo mismo’ de Tevex, el comediante explicó que «creo que se hizo mal la convocatoria, porque Beto Espinoza, que es un integrante más de El Muro, él hizo esta convocatoria. En algún momento, cuando me llaman, se cometió el error de no haber llamado a la Ina Sáez o a Martín Grass, un director de Morandé con Compañía, para realizar ese trabajo».

«Beto me llama y me dice ‘Kurt, vamos a hacer El Muro, no sé si quieres ir’, y yo le dije ‘vamos, maravilloso, cómo no estaría’. Y me indica que María José Quiroz no podrá estar por un roce, una mala onda que todos saben, con Toto Acuña y Belén Mora», continuó.

Siguiendo por esta línea, Kurt Carrera dio detalles de la tensa conversación con su excompañero. «Yo le respondo ‘pero Beto, es la Teletón, cómo no vamos a ir todos’, y me dice ‘pucha Kurt, qué querí que haga’, entonces en ese momento decidí que me bajaran, porque considero injusto que no vaya alguien debido a que no le cae bien a otros, cuando además la María José es muy talentosa».

Para cerrar, señaló que optó por cortar por lo sano y no participar del regreso de El Muro. «Ya, tranquilo, cuídate no más. Chao».