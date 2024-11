Famoso humorista chileno aclara su participación en el Festival de Viña 2025: «La verdad es que…»

En unos días se dará a conocer la parrilla completa del Festival de Viña 2025, en medio de todos los rumores sobre los artistas que pisarán la Quinta Vergara en la primera edición del certamen a cargo de Mega.

Frente a esto, es que recientemente, comenzó a circular una lista de humoristas que supuestamente ya estaban listos para llegar al evento. Es en este contexto que uno de ellos decidió romper el silencio sobre estas especulaciones.

Hablamos ni más ni menos que de Bombo Fica, quien en entrevista con La Cuarta se refirió a su nuevo espectáculo ‘Hostia tío, casi me muero en Barcelona’, instancia en la que habló de la posibilidad de llegar al Festival de Viña 2025

¿Va o no al Festival de Viña 2025?

«La verdad es que me sorprendió la noticia porque yo nunca he conversado con nadie, ni de Mega, ni de la productora, ni de la Municipalidad de Viña. Nunca nadie me llamó, nunca nadie me consultó nada. A mí me sorprende que aparezca esto en los medios con cierto grado de seguridad de algunos periodistas con fuentes muy cercanas o muy legítimas», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Bombo Fica agregó: «La verdad es que yo no tengo por qué mentir, a mí no me ha llamado nadie, nunca nadie me ofreció que yo estuviera en el Festival de Viña, y la verdad yo no tengo mucho interés en llamar a nadie, y no voy a llamar a nadie tampoco».

«Estoy más cerca del otro festival, de Olmué, más humilde pero más chileno también», continuó el comediante.

De todas formas, Bombo Fica indicó que no está en su lista de prioridades. «Hay una película de James Bond que decía ‘nunca digas nunca’, pero yo lo veo difícil, porque el trato, la forma no está al nivel de darle el respeto al artista chileno, sobre todo a los que somos viejos, que llevamos tantos años de trabajo».

«La verdad es que la forma con la que se negocia con el artista chileno actualmente -que no fue el trato que yo recibí en CHV cuando tenía el festival-, me da la sensación que no es muy igualitario con el trato que recibe el artista extranjero, sigue siendo desproporcionado», cerró.