Este es el exorbitante sueldo que negoció Paty Maldonado para ser parte de Primer Plano

La vuelta de la farándula a la televisión era solo cuestión de tiempo. Desde los realities hasta los programas especializados en el mundo del espectáculo, uno de los más anticipados es «Primer Plano», el icónico programa nacional que ya tiene fijada su fecha de estreno para el 8 de diciembre.

En este escenario, se confirmó la participación de Patricia Maldonado como parte del panel, marcando su regreso a Chilevisión para formar parte de la renovada versión de «PP».

Mientras tanto, las filtraciones no se han hecho esperar, y en las últimas horas se dio a conocer el sueldo que recibiría Patricia Maldonado por su participación.

De acuerdo con lo informado por el diario La Hora, las negociaciones con la opinóloga habrían resultado todo un éxito, asegurándole una suma considerable de dinero.

«Además de un contrato con varios ceros, la opinóloga logró que se le respetara la doble militancia y se mantendrá también en el panel de Tal Cual, de TV+», señalaron.

Asimismo, se detalló que Paty Maldonado recibiría un millonario sueldo. «nada menos que $8 millones, que fue lo convenido con Chilevisión a cambio de los cuatro programas al mes de Primer Plano».

Las controversiales declaraciones de Paty Maldonado

Hace algunos días, «La maldito» confirmó su participación al programa farandulero, pero no se guardó nada al realizar las declaraciones.

«Me voy a integrar, pero a mí me gusta jugar. Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche… en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo», comenzó diceindo.

Concluyó señalando que: «»Yo puedo poner mis puntos de vista de cómo se pudo haber evitado el escándalo. Por qué hacer de la vida privada un show, eso lo puedo criticar. Pero yo soy como soy y al que le gusta bien y al que no, aplaude nomas».