Controversial personaje de la farándula regresa a Primer Plano: «Al que le guste bien y al que no, que aplauda. Me puedo ir cuando quiera…»

Con el regreso de los realities, mucho se habló también del regreso de la farándula a la pantalla nacional. Y rápidamente se materializó con Only Fama, programa de Mega dedicado al espectáculo y a los cahuines de los famosillos.

En ese contexto, es que Primer Plano, uno de los más grandes programas faranduleros, anunció su regreso a la TV, y con ello una reconocida panelista de este mundo.

Nos referimos a Paty Maldonado, que luego de diversos rumores confirmó la noticia en conversación con Publimetro.

Partió diciendo que: «Me voy a integrar, pero a mí me gusta jugar».

Además, agregó que «Yo no voy a ninguna parte a pasarlo mal. Estoy en una edad en que ya no tengo control. Si me parece algo malo, te mando a la conche… en un segundo. Entonces, quiero estar en un lugar seguro y tranquilo».

Asimismo, añadió que no piensa dejar TV+. «Lo vamos a compatibilizar, porque esto (PP) es los días domingo y si no me gusta, me voy. Así de simple. Pero, el equipo que está trabajando me parece muy serio, entonces, creo que puede ser un ‘Primer Plano’ distinto a lo que fue en su época».

Respecto a sus sensaciones debido al regreso del reconocido programa farandulero, Maldonado comentó que «Estoy contenta, fui muy bien recibida. Pero los días lunes y viernes no los dejo, porque para mí TV+ es mi casa. Son mis amigos. Es el canal que me abrió las puertas. Entonces, que me llamen a los 74 años de edad, porque piensen que puedo aportar, me siento la mujer más orgullosa de este planeta».

Este será el trabajo de Paty Maldonado en Primer Plano

Respecto a su rol en el estelar, señaló que «voy a comentar temas contingentes, no se hace política ahí, pero mirado desde un punto de vista distinto, con los años que tengo».

Además, agregó que «Yo puedo poner mis puntos de vista de cómo se pudo haber evitado el escándalo, por qué hacer de la vida privada un show, eso lo puedo criticar. Pero yo soy como soy y al que le gusta bien y al que no, aplaude nomas».

Para cerrar, reflexiono sobre su dupla con Julio Cesar Rodríguez y comentó que hacen una buena dupla, ya que han trabajado juntos antes, y que está muy contenta por afrontar este nuevo desafío.