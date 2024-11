Fue en octubre que María Paz Arancibia reveló que se sumaría a Arsmate, también conocido como el «Only Fans» chileno. Rápidamente, se habló del tema en varios medios y estuvo en la palestra mediática. Sin embargo, los últimos días no lo estaría pasando muy bien.

La periodista utilizó sus redes sociales para informar que el canal tomó una tajante decisión respecto a su trabajo en CHV.

Esta fue la decisión de Chilevisión con periodista que la rompe en Arsmate

la periodista suele tener mucha interacción con sus seguidores, haciendo contenido activamente. En ese contexto, mediante la dinámica de preguntas y respuestas de la aplicación, un usuario le consultó: «¿CHV te bajó de pantalla?». La respuesta de María Paz Arancibia fue que “Sí”.

Luego, otro curioso cibernauta le preguntó si ya no seguía en la estación televisiva. A lo que respondió que «estoy, más no me verán en pantalla por el momento».

«¿Cómo te sientes de ánimo con que te hayan bajado de pantalla?», añadió otro seguidor.

«No sé, creo que lo único que siento es penita», respondió la comunicadora.

De esa manera, confesó la decisión que tomo Chilevisión, luego que revelara su participación en Arsmate. Es relevante mencionar que la periodista lleva 10 años trabajando en el noticiero del canal.

La alta suma de dinero que ganó en su primer día haciendo contenido

Hace un mes, María Paz Arancibia habló con LUN sobre su experiencia en la aplicación para adultos, y reveló lo que ganó en su primer día.

«En las primeras 24 horas pude juntar algo así como 800 mil pesos. Esto es importante para mí porque así complemento mi sueldo. Yo mantengo mi casa. Tengo una hija, Matilda de 9 años y un perro», señaló en aquella ocasión.

