«Un uniformado me paró en el camino y me hizo ver la luz»: El coqueto llamado que sorprendió al Rumpy en El Chacotero Sentimental Camila llamó al Rumpy para contar que viajó a santiago por trabajo y en medio de la carretera se encontró a un carabinero que estaba haciendo dedo. Sin embargo, algo en su cara se le hacía conocido, hasta que recordó que había sido su ex en su adolescencia y donde hubo fuego, cenizas quedan.