«Mi niñito de oro»: Catalina Pulido confirma muerte de su hijo tras días en la UCI

Hace tan solo unos minutos, Catalina Pulido recurrió a sus redes sociales, para confirmar la lamentable muerte de su hijo mayor, Sasha Von Knorring Pulido, quien llevaba varios días internado de gravedad.

Se debe recordar que la actriz, hizo a través de este mismo medio un desesperado llamado, pidiendo donaciones de sangre en nombre del joven de 28 años. Esto luego de que abandonara las grabaciones de Palabra de Honor, tras enterarse del estado de su hijo.

De acuerdo a lo consignado por Glamorama, Sasha se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Dávila, donde incluso llegó a estar en coma inducido. Junto con esto, presentó un cuadro que afectó a uno de sus órganos y que luego se expandió.

La sensible despedida de Catalina Pulido

Frente a esto, es que a través de su cuenta de Instagram, Catalina Pulido compartió una foto de su hijo en blanco y negro, la que acompañó con una emotiva despedida para el joven.

«Mi príncipe, el de los ojos profundos y honestos. La sonrisa dulce y carcajada estruendosa…. Amante de la música, la conversación inteligente, culta y curiosa. Curioso de la historia, músico autodidacta», comenzó escribiendo la intérprete.

Siguiendo por esta línea, Catalina Pulido agregó: «Un oído predilecto que nos unía en esa complicidad de momentos en que cantabamos a grito pelado…. Mi niñito de oro. Mi caballero buen mozo y atento».

«No tengo palabras para darle gracias a la vida por haberme escogido como tu mamá… eras demasiado sensible y bondadoso para este mundo. Viviste a concho y tan intensamente… La materia se transforma y estaremos más juntos que nunca….», continuó.

«Sé que estarás con Juancris y con todos los rockeros que tanto te apasionaban (incluso Gatito Alquinta, quien te regaló tu primera guitarra y no soltaste nunca más) Carita de Ángel, gracias por cada minuto que nos regalaste», escribió Catalina Pulido.

Para cerrar, agregó: «Sé libre, vuela alto. Hasta pronto amor mío. Nos encontraremos y nos abrazaremos cagados de la risa. Me faltará mi compañero de recitales. Pero cada vez que escuche nuestros temas, estarás presente conmigo…. No me cansaré de decírtelo nunca… TE AMO».