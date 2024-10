Hacen bolsa a Yuhui por reacción tras primera nominación en Gran Hermano Chile: «Se pegó el show»

Este miércoles se conoció una nueva placa en Gran Hermano, donde por primera vez, en los tres meses de encierro, Yuhui Lee quedó nominado. Con una inesperada reacción que dejó más que molesto a los seguidores del programa.

Resulta que al chiquillo no quedó en riesgo de abandonar la «casa más famosa del mundo» por votación de sus compañeros. Si no que por la elección de Carlyn Romero, quien contestó el teléfono rojo, debiendo enviar a uno de sus compañeros, sin posibilidad de salvación.

Frente a esto, es que la venezolana explicó que «a la persona que voy a elegir, será porque sí o sí va a ser salvada y porque en algún momento estuvo en mi posición», eligiendo a Yuhui. Quien llegó al top 10 sin pasar por la placa.

Ante la molestia de sus compañeros que pidieron ir en lugar de Yuhui, Carlyn agregó. «No es por mala onda ni nada, es porque sí o sí vas a ser salvado, eres uno de los favoritos, no solo lo pienso yo y creo que lo piensa la mayoría de mis compañeros, y creo que también estuviste en mi posición».

Hay que recodar que el ex Masterchef también debió a elegir a uno de sus compañeros. Pero él no se lo tomó muy bien, afirmando que «está bien, pero no me gusta esa forma en la placa».

Tras esto, Carlyn Romero le dijo: «Te pido disculpas», mientras que Yuhui le respondió en tono molesto que «no acepto tus disculpas». Lo que dejó llorando a la jugadora, quien terminó consolada por Felipe Thompson.

Público molesto por la reacción de Yuhui en Gran Hermano

Frente a esta situación, es que los fanáticos de Gran Hermano, no se tomaron para nada bien la molestia de Yuhui por quedar en placa por primera vez. Así que no dudaron en partir a redes sociales y lanzarse con todo en su contra.

«Yuhui enojándose porque le hicieron lo mismo que a él le tocó hacer a otro y que en ese momento se pegó el show llorando en el suelo»; «que esperaba el Yuhui, nunca tocar placa? Para eso entro, de eso se trata gran hermano»; «que patuo, si en algún momento tenía que caer en placa» y «Mea perso, si hizo la misma con Diego, sangre x sangre nomas».