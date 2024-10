Ex árbitra de futbol chileno anunció su llegada a plataforma para adultos con imagen hot y causó revuelo en las redes: «Ven a jugar, no te quedes en la banca…»

¡Se une al club de la venta de contenido! Cindy Nahuelcoy, ex árbitra nacional, anunció que formará parte de una plataforma para adultos.

Fue a través de su Instagram donde la chiquilla posteo una candente foto, donde luce un bikini negro y un banderín de refere en su mano.

En su publicación, la también ex chica reality comentó que «he vuelto con todo mis futboleros. ¿Quieren ser parte de mi nuevo debut? Suscríbete, ven a jugar conmigo, no te quedes en la banca».

Específicamente, Cindy Nahuelcoy se unió a Onfayer, plataforma de contenido hot, donde varios famosillos son rostros, entre ellos Faloon Larraguibel.

Luego de su abrupta salida del futbol chileno, Cindy Nahuelcoy ha tenido diversos proyectos, cómo una botillería y ser chica reality, según reportó ADN.

Cindy Nahuelcoy y su llegada a la venta de contenido para adultos

La ex arbitra conversó con ADN y entregó novedades respecto a su llegada a Onfayer. «No No fue idea mía, fue idea de mis seguidores. Cuando la ANFP me castigó con 40 fechas, muchos me escribieron y me decían que por qué yo no cumplía las fechas teniendo una plataforma para adultos», comentó.

Además, agregó que: «Voy a mostrar de todo un poquito. No es algo específico, no es que siempre vaya a subir fotos con traje de baño o siempre con lencería. Haré diferentes temáticas, así que espero que les guste».

Respecto a los comentarios de la gente y las críticas que podría recibir, fue muy enfática en señalar que: «Y la verdad es que el qué dirán me da lo mismo. Imagínate que en estos casi 15 años que estuve dentro del arbitraje, las críticas estuvieron siempre y supe lidiar con ellas. Imagínate ahora con una página como Onfayer, ¡menos todavía!«, concluyó.

