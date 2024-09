Ya van seis renuncias: Este es el motivo por el que Linda abandonó Gran Hermano Chile

Sin duda que la segunda temporada de Gran Hermano, ha estado marcada por las renuncias, pues en tan solo dos meses ya van seis participantes que han abandonado el reality de CHV, siendo la última este jueves recién pasado.

Nos referimos a Linda Marcovich, quien durante el miércoles ya le había comentado a Yuhui Lee entre lágrimas que quería irse. «No quiero que me vean llorar. Ya me aburrí, no quiero hablar con nadie. Ya no aguanto, de verdad».

Tras esto, es que al día siguiente, la gitana se acercó de nuevo al ex MasterChef para confesarle que decidió renunciar a Gran Hermano y los motivos de la drástica decisión.

¿Por qué renunció Linda a Gran Hermano?

«Me voy ahora, me necesitan mis hijos. Quiero que sepas que nos vamos a ver afuera ¿ya? Quiero que ganes esto. Tienes que ser fuerte», le dijo Linda a Yuhui. Luego de informarle a su amigo, pasó a contarles al resto de sus compañeros.

«Hoy día abandono la casa, me voy. Mi familia me necesita y obviamente siempre tengo que priorizar a mi familia. Denle pa delante. Sigan así, felices. De verdad los voy a extrañar mucho», señaló la ahora exparticipante.

Como era de esperar, esta decisión dejó más que sorprendidos a sus compañeros en Gran Hermano. Por lo mismo que, algunos no dudaron en dedicarle bellas palabras durante sus últimos minutos en «la casa más famosa del mundo».

Obviamente que el primero en hablar fue Yuhui, su amigo más cercano en el encierro, quien le dijo: «Todos los días hablamos. Tu como tu nombre, por fuera y por dentro. Muy linda. Te quiero mucho».

A estas palabras se sumó Pedro Astorga, el que aseguró que «siempre te admiré mucho por el sacrificio que estabas haciendo». Por último, el propio Gran Hermano le dedicó un mensaje. «Sabes que lamento mucho esta partida, pero entiendo tus razones. Gracias por todo. Que se cumplan todos tus deseos».