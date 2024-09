Polémica ex Gran Hermano incursionará en la venta de contenido para adultos: «Decidí facturar…»

Una de las más recientes eliminaciones de Gran Hermano fue Angélica Sepúlveda, quien generó controversia al optar por retirarse voluntariamente del reality y ya está de regreso en Chile.

Tras su salida, Angélica comentó que ha recibido varias oportunidades laborales, pero ha sorprendido al aceptar una propuesta inusual: unirse a una plataforma de contenido para adultos.

La decisión tiene un trasfondo, y la informó a través de sus redes sociales. «Chiquillas y chiquillos lindos, no soy andar con rodeos, así que lo cuento ahora y lo celebro feliz. Recién salí de GH y me han aparecido muchas ofertas», comenzó diciendo.

Asimismo, comentó que estaba en sus planes volver a reingresar al programa de Chilevisión, pero que los jefes no le contestaron sus mensajes. «Quizás están enojados por lo que he contado, pero yo no miento. Me la jugué, ellos lo saben, pero no me mostraron. Yo los quiero mucho y les deseo éxito en lo que queda de programa», indicó.

El nuevo proyecto de Angélica Sepúlveda en plataforma hot

«Decidí volver a vivir en la capital y facturar», mencionó la ex Gran Hermano. Además, se vio muy segura de su decisión. «A las oportunidades no se les da tanta vuelta y sí, seré parte de una plataforma de fotos, fotos que aún no se deciden cómo serán, pero para mí es un juego y jugaré, así que me prepararé con todo lo que me pidan», reflexionó.

«La Fierecilla de Yungay» se uniría a las filas de Onfayer, plataforma para adultos que en su equipo cuenta con diversos rostros del espectáculo chileno, entre ellos Faloon Larraguibel y Luis Mateucci, según consignó Página 7.

La chiquilla confesó que tiene un sueño y que le «puede traer lágrimas en el camino, pero que algo en mi interior me dice que esta vez se cumplirá».

Para cerrar, se despidió de sus seguidores y les mandó buenas vibras en estas Fiestas. «Que tengan unas maravillosas Fiestas Patrias, disfruten, coman rico, bailen. La vida es hoy«, concluyó.