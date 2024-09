Pangal Andrade se accidentó practicando deporte de tabla en sus vacaciones en Brasil: «Me hice mier…»

Pangal Andrade está disfrutando de unas vacaciones en Brasil junto a su pareja, Melina Noto, y un grupo de amigos. No obstante, durante su estadía en el país, el deportista sufrió un serio accidente.

A través de sus redes sociales, el ex chico reality compartió la noticia, acompañada de un video que muestra la caída que sufrió mientras practicaba kitesurf, según informó La Cuarta.

En el clip, se puede ver cómo, tras intentar un truco que no salió bien, Pangal pierde el control y cae al agua. Como resultado, tuvo que ser trasladado a un centro médico local.

Este es el diagnóstico de Pangal Andrade

En este contexto, el deportista utilizó sus redes sociales para detallar su estado de salud. «Me saqué la cresta. Me hice mierda el oído, pero fuimos a la clínica, al consultorio en realidad, pero estoy acá con el doc que puede contar que me pasó», señaló.

Asimismo, el doctor que lo acompañaba reveló detalles acerca del diagnóstico de Pangal Andrade, quien se encuentra bien.

Partió comentando que: «Hay dos opciones, una que efectivamente sí haya una rotura de tímpano, chiquitita, y eso fue lo que ocasionó el sangrado».

En esa línea, añadió que: «lo otro, como dijeron allá, que tenía una infección de antes y ese tejido que estaba inflamado, que es más débil, para el trauma del agua, con la fuerza que entra, rompe un poco la célula y eso puede ser también una explicación del sangrado».

Para concluir, Pangal le consultó si iba todo bien al doctor. «Sí, súper bien», respondió el médico.

