Muere Mario Gómez Heredia a los 74 años, fue uno de los 33 mineros rescatados en la mina San José

Este sábado 21 de septiembre se informó sobre el fallecimiento de Mario Gómez Heredia, uno de los 33 mineros rescatados de la mina San José en 2010, a los 74 años.

De acuerdo con lo señalado por La Tercera, la noticia fue confirmada por la funeraria Candelaria de Copiapó, encargada de comunicar el deceso del minero de mayor edad del grupo.

Aunque aún no se han determinado las causas precisas de su muerte, se conocía que Mario Gómez sufría de fibrosis pulmonar y silicosis, una enfermedad común entre los trabajadores mineros debido a la exposición prolongada a partículas de sílice, para la cual no existe tratamiento curativo.

Era oxígeno-dependiente

De hecho, a causa de sus dificultades respiratorias, desde 2017 Mario Gómez necesitaba un tubo de oxígeno para poder vivir.

«Soy oxígeno-dependiente porque más del 50% de mis pulmones están dañados. Empecé a trabajar en la minería cuando tenía 14 años, ahí fue donde comencé a inhalar polvo, y todo empeoró durante el tiempo que pasamos bajo tierra en la mina San José», declaró en una entrevista ese mismo año, según reportó La Cuarta.

En 2018, su estado de salud se agravó aún más, lo que provocó su hospitalización en el Hospital del Tórax.

«En pocos meses me he sentido mucho peor. La enfermedad sigue avanzando sin detenerse. Llevo mi máquina de oxígeno a todas partes y ya no puedo llevar una vida normal. Me encomiendo a Dios, pero sigo aferrándome a la vida», expresó en esa ocasión.