La despidieron en pantalla: Muerte querida experiodista de Mega a los 43 años

Durante la jornada de este viernes 6 de septiembre se conoció la lamentable muerte de una querida experiodista de Mega, producto de un cáncer.

Se trata de Francisca López, profesional de 43 años, que trabajó en la estación privada de 2011 a 2018, donde formó parte del equipo de reportajes, además de estar a cargo de algunas ediciones de los noticieros como presentadora.

Tras su salida de Mega, la periodista se dedicó a realizar talleres estudiantiles de periodismo a niños y niñas. Junto con compartir el trabajo audiovisual de los pequeños en su cuenta de Instagram, Experiencia Comunica.

Esta triste noticia se conoció en medio de la emisión de Meganoticias Alerta, donde Rodrigo Sepúlveda le dedicó algunas palabras a Francisca López.

La emotiva despedida a Francisca López en Mega

«Ustedes saben que nosotros, con el equipo de Alerta, habitualmente somos muy transparentes con las cosas que nos pasan. Somos una familia, así lo siento yo», comenzó señalando el periodista.

Siguiendo por esta línea, Sepu agregó: «No ha sido fácil hacer este noticiero. Llegué en la mañana y me cruzo a la oficina de Paolo Cordero, nuestro editor general, y me dice ‘¿te acuerdas de ella? Claro que me acuerdo, trabajamos acá. Bueno, murió'».

«Con mucho dolor queremos comunicar la muerte Francisca López, una querida periodista y excompañera de Mega», continuó.

Tras esto, Rodrigo Sepúlveda recordó que «Francisca es mamá de Gaspar y Eloísa. Murió de cáncer a los 43 años, una enfermedad muy dura y se prolongó muchos años de su vida».

«Se mantuvo siempre activa, muy alegre, entretenida, siendo un aporte donde estuvo. Era una periodista apasionada por el periodismo social, le encanta hacer móviles», recordó.

Por último, el conductor del espacio de Mega, destacó que Francisca era «sencilla, risueña y responsable» y afirmó que a Francisca «le gustaba contar historias humanas, con respeto, verdad y mucho amor».