Expareja reveló por qué hizo denuncia: Los crudos detalles de madre e hija encontradas muertas en Punta Arenas

La jornada de este miércoles, se conoció el dramático caso de una madre e hija que encontraron muertas al interior de su hogar en Punta Arenas. Esto luego de que la expareja de la mujer más joven pusiera una denuncia por presunta desgracia.

Es en este contexto que la Policía de Investigaciones (PDI), halló los cuerpos de las víctimas de nacionalidad venezolana. Los que, de acuerdo a lo comentado por la fiscal Wendoline Acuña, se encontraban «en un avanzado estado de descomposición», por lo que se necesita una autopsia para confirmar las identidades.

Pese a esto, es que Anthony Ortega, la expareja que presentó la denuncia, está seguro de que se trata de las mujeres de 63 y 43 años respectivamente. «Es la identidad presunta, pero todos sabemos que son ellas y ahora lo van a confirmar científicamente».

De acuerdo a lo que comentó en entrevista con El Pingüino, el hombre explicó que tiene un hijo con la menor de las fallecidas, el cual está a su cuidado hace cinco años, por lo que ella debía pagar pensión alimenticia.

Los motivos de la denuncia de la expareja en Punta Arenas

Sobre los motivos que lo llevaron a denunciar su desaparición, afirmó que «nosotros nos dimos cuenta de que habían faltas del mes de julio y agosto con el pago de pensión, y cuando existe un par de diferencia de la pensión se nos enciende la alarma. Es por eso que la segunda semana de agosto hacemos la denuncia ante la PDI y comenzamos a indagar con los vecinos».

Junto con esto, agregó que sus sospechas crecieron al ver el medidor de gas. «Veo que no hay movimiento en la casa como tal, en el antejardín, pero veo el medidor de gas y estaba funcionando como si hubiese consumo. Eso me encendió las alarmas, por lo que solicité a la Fiscalía que hicieran un ingreso al domicilio para verificar si estaban o no adentro, y se completó ayer (martes)».

Por último, aseguró que su hijo, por motivos personales, decidió dejar de ver a su mamá en junio. «Creemos que esto habría ocurrido en julio, con las heladas, cuando se reventaron las cañerías».