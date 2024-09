Conocida cantante urbana revela pérdida de su embarazo: «Ansiábamos ser padres»

María Becerra es una de las cantantes urbanas más populares del último tiempo. Y en nuestro país, la argentina se ganó todo el cariño del público gracias a su paso por el último Festival de Viña, confirmando incluso un concierto en solitario para octubre.

Pero en las últimas horas, la intérprete de ‘Los del espacio’, dio a conocer una triste noticia junto a su pareja Julián Reininger, más conocido como J Rei. Pues tenía un embarazo ectópico del cual no sabía nada.

A través de Instagram, María Becerra compartió una foto desde un centro asistencial, la que acompañó con un largo texto sobre lo que pasó y para evitar que surjan rumores.

La triste noticia de María Becerra

«Queremos tomarnos un momento para contarles algo importante y personal. Ayer tuve que realizarme una intervención debido a que estaba cursando un embarazo ectópico. Afortunadamente, todo salió muy bien y ya estamos con Juli en casa, recuperándome rodeada de mucho amor», escribió.

Siguiendo por esta línea, María Becerra agregó: «Fue un momento inesperado, sentí dolores muy fuertes en el abdomen luego de terminar el ensayo de ayer y fuimos a la guardia donde los dos nos enteramos de que el embarazo era ectópico y con hemorragia».

«Fue muy duro emocionalmente todo lo que vivimos ya que nosotros ansiábamos ser padres y tener un bebé (lo cual sigue estando en nuestros planes a futuro ya que nos sobra amor y todo una vida por delante)» continuó.

«Afortunadamente el equipo médico increíble y el apoyo de nuestra familia y amigos más cercanos nos ayudó a sentirnos fuertes y en buenas manos», afirmó María Becerra.

Por otro lado, la cantante quiso dejar claro un tema: «Sé que algunos pueden haberse enterado y preocupado, por eso mismo les contamos, no queremos que anden circulando noticias falsas en este momento tan delicado. Quiero que sepan que estoy bien y que como me recomendaron los médicos, estaré volviendo poco a poco a mi rutina y al trabajo».

«Gracias por sus mensajes de apoyo, de verdad significan mucho para nosotros. Les mandamos un abrazo grande», cerró.

¿De qué se trata esta condición?

De acuerdo a lo informado por Clínica Mayo, un embarazo ectópico es cuando el óvulo fecundado se implanta y crece fuera de la cavidad principal del útero. Usualmente, se producen en una de las trompas de Falopio, pero también pueden ocurrir en otras partes del cuerpo como los ovarios, cavidad abdominal o la parte inferior del útero.

Este tipo de embarazo no pueden continuar con normalidad, ya que el óvulo fecundado no puede sobrevivir y el aumento de tejido puede provocar sangrado que ponga en riesgo la vida de la madre si no se trata.