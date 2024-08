¿Estrategia de Carlyn?: Manuel advierte a Yuhui por supuestos coqueteos al interior de Gran Hermano

A Gran Hermano no se le escapa ningún cahuín, y es que el ojo que todo lo ve está siempre atento a la jugada. Esta vez, no pasó desapercibida una íntima conversación entre Carlyn y Yuhui, donde ella confesó que le estaba coqueteando.

Frente a esto, el cocinero respondió que no lo sentía así. «Mira, si al principio no me hablas nada y de repente me hablarás, sería muy raro. Pero nosotros siempre hablamos, eres muy buena amiga para mí, eres chistosa y divertida«, señaló.

Asimismo, se sinceró y le comentó que la encontraba muy simpática y que haría oídos sordos a las cosas negativas que pudieran decir sus compañeros de ella, ya que siempre ha tenido una buena actitud con él.

El consejo de Manuel a Yuhui

Luego de la conversación con la venezolana, Yuhui se acercó a Manuel y le contó lo sucedido. Frente a esto, el italiano le advirtió que «ella es buena onda conmigo, pero yo también tengo mi límite, si me molesta, ahí no. Ella todavía no me ha dicho nada, pero si me dice algo, pensaría que se está aprovechando, pero por ahora hay buena onda y amistad».

Asimismo, el europeo aconsejó a Yuhui, con quien ha establecido una linda amistad dentro del encierro. «Ella está jugando sus cartas y ahora no le quedan, entonces ahora busca gente como tú o Waldo, porque lo intentó conmigo, con Miguel y no pudo. Entonces ahora intenta acercarse para no quedarse sola», indicó.

«Yo sé que mucha gente la odia, pero por mi parte, no la voy a apoyar, si tengo que elegir entre ella y tú, te elijo a ti», respondió el chef, enfatizando en que siempre contará con su apoyo.

El modelo de nacionalidad italiana respondió que: «Con el tiempo, ella se ha dejado odiar por la gente aquí dentro de Gran Hermano. Como ayer, que ganó con trampa y qué hizo, celebrar y fue feo. Yo solo te digo que tengas cuidado con las personas. Como eres bueno, no vas a ver lo malo de la gente o si te están utilizando».

Para cerrar, el asiático recalcó que «cuando sienta que se está aprovechando o que ya no es amistad… actualmente siento que ella es real conmigo. Entonces, tranquilo, yo no voy a hablar nada de ustedes».

