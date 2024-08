Entre gritos y empujones: Así fue la feroz pelea de Pamela Díaz y Oriana Marzoli en ¿Ganar o Servir?

La noche de este miércoles se vivió un capítulo de impacto en ¿Ganar o Servir?, pues finalmente se mostró la brutal discusión entre Pamela Díaz y Oriana Marzoli, la que tuvo de todo y sin duda removió al polémico reality.

Resulta que, tal como se había filtrado, todo comenzó a partir de la molestia de La Fiera y el resto de sus compañeros por los fuertes gemidos que escucharon durante la noche, mientras la española y su pinche del reality, Facundo González, tenían relaciones en el segundo piso de la casona.

«A mí no me educaron así, en una casa vas a respetar a los demás», lanzó Pamela Díaz. Junto con agregar que «es una cosa de decencia, y si no te gusta, para la otra voy a subir y te voy a hacer gritar yo».

Tras esto, Oriana Marzoli comenzó a defenderse, acusando a la chilena de estar «despechada». Frente a lo que le insistió que era «una falta de respeto», además de afirmar que «te estás comiendo mis babas», recordando el breve romance que tuvo con Facundo.

Siguiendo con la discusión, Pamela Díaz le dijo «hazlo de nuevo y grita más fuerte». A lo que Oriana le lanzó: «¿Me vas a pegar? ¿Es una amenaza?»

La pelea a los gritos de Pamela Díaz y Oriana Marzoli

Posteriormente, la pelea siguió, pues Faloon también le reclamó a Marzoli que no estaba bien tener que escucharla. Lo que a ella no le importó. «Lo voy a hacer todos los días. Tenéis dos opciones, o se ponen los dedos en los oídos o salen a dar un paseo».

Pamela regresó entonces y encaró a Oriana. «Hazlo de nuevo y vas a ver que vas a gritar más fuerte. Eres una chihuahua», le dijo, mientras Oriana seguía burlándose de las palabras de sus compañeras.

«¡Hashtag disfrutona! ¡Que me lleven a la cárcel y después al infierno!», continuó gritando la española, y siguió a Pamela para continuar gritándole. Entonces La Fiera se puso de pie y se puso delante de Oriana para hacerla retroceder.

«¿Por qué me empujas? Deja de empujarme ¿Qué haces? No me des de barrigazos que me vas a desaparecer», le reclamó Oriana, y se burló de Pamela haciéndole ruidos de fiera.

Cuando Pamela contestó riéndose, Oriana regresó y volvió a gritar «¡Gracias!» incesantemente. «¿Por qué no le hice caso a mi mamita? ¿Por qué no estudié?», se lamentó Pamela, riendo, pero Oriana fue a gritarle a la mesa, y luego en su cara.

Entonces Pamela se puso de pie y le contestó, gritando, en la cara de la española. Esta, molesta, se fue de la escena. Tras el desagradable incidente, Pamela habló con sus compañeros. «Quiero pedir disculpas, pero como le gusta el h…, tenía que ponerme a su nivel para que no lo haga más».