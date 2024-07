Las duras críticas a participante de Gran Hermano: «Es chanta, está haciendo un personaje…»

En la jornada de ayer, finalmente se estrenó una nueva temporada de Gran Hermano, reality de Chilevisión que tuvo una exitosa primera parte, y ahora volvió a la pantalla con nuevos personajes.

En ese contexto, ya comenzaron algunas polémicas, y es que en redes sociales los cibernautas rápidamente se manifestaron para tildar de «chanta» a uno de los participantes.

Se trata de Waldo Villarroel, mejor conocido en redes sociales cómo el «Huasito sexy». El joven tiene 25 años, y reside en Illapel. Además, es técnico agropecuario y carnicero.

Cabe destacar que en su video de presentación, el participante postuló al encierro vistiendo un poncho, una chupalla, y hablando con el tono de voz característico de la zona sur de Chile.

No obstante, a los seguidores del reality no se les escapa ninguna y rápidamente se manifestaron en redes sociales para comentar un detalle del «huasito».

Reacciones en redes sociales

A través de X (Antiguamente Twitter), los usuarios viralizaron un registro donde se puede ver al joven hablando con un acento distinto al de su video de presentación. Por lo que rápidamente los cibernautas lo tildaron de estar haciendo un personaje dentro del encierro.

«Waldo, nuevo integrante de Gran Hermano es un actor. Él no es huaso, no habla como huaso y lo único que logra es ridiculizar a gente que verdaderamente lo es. Es un imitador y no es una persona real, es un chanta y un personaje», aseguró un usuario, según consignó La Cuarta.

Asimismo, diversas cuentas dejaron sus comentarios: «Se nota, ni le sale bien», «Se notó inmediatamente que era chanta».

A ellos, varios se sumaron criticando el actuar de Villarroel y señalaron que todo se trataría de un «personaje».

También puedes leer en Radio Corazón: Las fuertes críticas que dejó el ingreso de Sebastián Ramírez a Gran Hermano: «Avalan la violencia por rating»