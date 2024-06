¡Remezón en TVN! Sorpresa por inesperado despido de conocido periodista

Durante las últimas semanas, TVN ha estado en el centro de la noticia, a raíz de la ola de despidos que se han hecho en medio de una nueva reestructuración. Pasando por miembros del área de prensa, a conocidos rostros como Yamila Reyna o Federico Sánchez.

Es en este contexto que en las últimas horas, se confirmó la salida de un nuevo periodista, que se suma a la reciente desvinculación de Kevin Felgueras, a solo unos días de la llegada de Carla Jara al Buenos Días a Todos.

Nos referimos a Benjamín Estibill, quien se hizo conocido en los últimos meses, gracias a su participación en el Social Room del Festival de Viña junto a Rayén Araya. Además de estar a cargo del programa ‘Nos vamos de blog’.

Es en este contexto que, a través de Instagram, dio a conocer su despido con un largo texto, donde escribió: «Se acabó el arco TVN. Siempre seré agradecido de mi canal que me dio las herramientas para ser el profesional que soy el día de hoy».

Junto con esto, agregó que «espero volver algún día cuando se pueda hacer televisión pública de verdad y para la gente».

Tras esto, es que Benjamín Estibill conversó con El Filtrador, donde se refirió a los motivos que llevaron a su despido de TVN.

Benjamín Estibill y su despido de TVN

«El área de Cultura, donde yo era el único periodista, se quedó sin proyectos, y porque el Nos vamos de vlog, programa que estaba presupuestado para todo el año, lo congelaron con la llegada de las jefaturas nuevas, porque claramente no les gustó el contenido, la forma, no sé la verdad», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Benjamín Estibill indicó que «presenté algunas ideas que no llegaron a puerto, no sé si porque no le gustó a la jefatura o por otras razones, pero en cierto modo el canal me desvinculó por estar sin proyectos».

«Quedaron programas grabados que no se van a emitir o probablemente vayan a ser emitidos por otro canal como la señal internacional. Entonces igual, yo como periodista quedé comprometido con algunas personas de programas grabados que no van a salir al aire», continuó.

Por último, afirmó que esta noticia no la recibe como sorpresa. «Se fue la Pitu (Valenzuela), se fue Kevin (Felgueras), ya no está Yamila (Reyna), se fue Gino (Costa), se fue Paulina Alvarado. Ellos eran como todos los de mi generación y el único que quedó de ahí era yo y dije ‘ya, estoy pedido’. Era el que faltaba».