La Gran Noche de la Corazón 2024: Esto es lo que debes saber previo al evento del año

Quedan solo horas para La Gran Noche de la Corazón 2024, el evento más esperado del año por los fanáticos de La Número Uno de Chile y que en esta ocasión llega con la mejor música para hacer bailar de lo lindo a todos los que nos acompañen.

Y en la edición 2024 de nuestra fiesta, nos pusimos las pilas para preparar un show por todo lo grande, donde tendremos como invitados a Santaferia, Paula Rivas, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y Gino Mella. Pero esto no es todo, ya que también tenemos varias sorpresas que no se imaginan.

Es por lo mismo que sabemos que muchos de ustedes pueden tener dudas sobre lo que se viene para La Gran Noche de la Corazón. Por lo mismo que a continuación les aclaramos todas las dudas que puedan tener sobre mañana.

Todo lo que debes saber para La Gran Noche de la Corazón

Lo más importante a señalar, es que nuestro carrete es este sábado 15 de junio en el Movistar Arena, a partir de las 20:00 horas. Para aquellos que se preguntan desde qué hora pueden llegar al recinto, les contamos que a las 18:00 horas se abren las puertas.

Junto con esto, para los amigos que tengan entradas numeradas para La Gran Noche de la Corazón, se debe respetar el asiento que hayas comprado y no ubicarte en cualquier puesto.

Además, como se trata de un evento familiar, no hay problema en que vayas con los más pequeños de la casa. Eso si, todos tienen que tener su entrada correspondiente y los menores de 14 años si o si deben ir acompañados de un adulto.

Pasando al tema de la comida, no está permitido el ingreso de snacks al recinto, pero si te da hambre o sed, recuerda que puedes comprar comida al interior.

Y por último, lo más importante: ¿Quedan entradas para La Gran Noche de la Corazón? Lamentablemente, no queda ni una sola disponible, por lo que les recordamos no comprar en canales que no sean los oficiales.

Así que, si no quieren perderse por nada del mundo, la fiesta más esperada de Chile, no se olviden de seguirnos en nuestro canal de YouTube, donde lo transmitiremos por completo al igual que todos los años. Además de estar atentos a todas nuestras plataformas y sitio web.