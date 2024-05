Luis Mateucci sorprende con inesperada revelación sobre Daniela Aránguiz: «Me falló como pareja»

De todo está pasando en ¿Ganar o Servir?, pues en medio de su intenso coqueteo con Daniela Colett, es que Luis Mateucci sorprendió al mandarse unas llamativas declaraciones con relación a su antiguo romance con Daniela Aránguiz.

Hay que recordar que a pesar de que hace unas semanas afirmó que la chiquilla le había dado la PLR antes de entrar al reality, recientemente confirmó que su pololeo estaba en «stand by», lo que molestó a la brasileña, quien no quería meterse en medio de una pareja.

Es en este contexto que en el más reciente capítulo de ¿Ganar o Servir?, Luis Mateucci se confesó con Pangal Andrade sobre desconocidos episodios con Daniela Aránguiz. «Llevo un año, lo que pasa es que me enteré de un par de cosas», comenzó señalando.

Tras esto, es que el chileno le preguntó si estaba enamorado de su ex amorcito, frente a lo que señaló que «sí, pero es que el amor, si las cosas no funcionan… Me falló, me falló como pareja. No voy a volver yo, no voy a volver con ella».

Luis Mateucci impactó con revelación de su romance con Daniela Aránguiz

Más tarde, Luis Mateucci volvió a hablar de su relación con Daniela Aránguiz, en esta ocasión con Claudio Valdivia, excuñado de la panelista de farándula.

«Sabes qué, te voy a decir algo. Yo nunca tuve buena relación con ella (Aránguiz), porque yo nunca me involucré en la relación entre ella y Jorge (Valdivia). Y es más, siempre me culpaba de las situaciones que pasaban entre ellos», le comentó su compañero.

Momento en el que Mateucci se mandó una reflexión de aquellas: «Lo que pasa es que tiene un montón de cosas buenas, pero dos o tres actos hacia mí malos, que valen más que todas las otras cosas buenas. Te pueden amar, pero si después van y son infiel, de qué sirve que te amen».