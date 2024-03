María Luisa Godoy emociona con mensaje en el Día Internacional de Síndrome de Down

La jornada de este jueves 21 de marzo se celebra el Día Internacional del Síndrome de Down, con el cual se busca crear conciencia y normalizar sobre esta condición, con la que millones de personas viven su día a día.

Es en este contexto que una de las figuras de la televisión más vocales sobre el tema es María Luisa Godoy, quien en septiembre del 2022 dio a luz a su quinto hijo, el pequeño Domingo, que llegó al mundo con este trastorno.

A los pocos meses de la llegada de su retoño, la animadora confesó que de inmediato comenzaron con kinesiólogo y fonoaudiólogo para ayudarlo, afirmando que con su esposo «estamos aprendiendo, porque es muy nuevo para mí, pero estoy feliz».

Siguiendo por esta línea, mencionó que «quiero darle papa ojalá tres años para que desarrolle mucho la musculatura de la mandíbula, y hasta el momento va como avión. Por eso tiene que tener kinesiología todos los días, para desarrollar la musculatura. La kine me dice que va increíble, ya está haciendo ejercicio para niños más adelantados. Así que vamos como avión».

El mensaje de María Luisa Godoy

Es en este contexto que, durante este jueves, María Luisa Godoy compartió a través de Instagram, una postal en la que aparece, junto a toda su familia luciendo calcetines distintos, el símbolo de este especial día, acompañado de un sentido mensaje.

«En este Día Internacional del Síndrome de Down, los invitamos a todos a salir con los calcetines cambiados para generar más consciencia y avanzar en una mayor inclusión. Porque los cambios no se producen sólo con cambios estructurales y espacios de inclusión, también es clave que cada uno de nosotros lo haga con el corazón», comenzó escribiendo.

Junto con esto, María Luisa Godoy agregó: «Tenemos tanto todavía por avanzar, hasta que el tema de la inclusión deje de ser un tema. Hasta qué tener o no Síndrome de Down sea como tener los ojos café o negro, o el pelo rubio o moreno, o ser alta o baja. Simplemente no sea tema».