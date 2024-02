Paula Pavic se refiere a la posibilidad de participar en un reality

La relacionadora pública Paula Pavic, conocida por sus recientes declaraciones sobre su quiebre matrimonial con Marcelo Ríos, fue invitada al más reciente episodio del programa de TV+, «Tal Cual». Aquí se refirió a futuros proyectos y diferentes aspectos de su vida.

Durante la entrevista, el animador, José Miguel Viñuela le preguntó acerca de algunos rumores que circulaban respecto a su futuro televisivo. Entre los cuales se afirmaba que había recibido una oferta para participar en un reality.

Paula Pavic sobre ser parte de un reality

La ex del Chino Ríos, expresó su interés en la propuesta, indicando que le parecería muy entretenido y que consideraría unirse no por motivos económicos, sino por el interés de vivir la experiencia. “Sí, y lo encuentro demasiado entretenido. Yo entraría feliz», aseguró.

Si bien señaló que algunos le han expresado su desaprobación, diciendo que participar en un reality como algo «ordinario», Paula Pavic considera esas observaciones ridículas. Explicó que se siente como una niña explorando el mundo, por lo que le interesa todo lo que se le presenta.

«No por un tema de lucas y tampoco por un tema de que mucha más gente me dice que no. Que es ordinario o que me voy a quemar», confesó Paula Pavic.

«Lo encuentro tan ridículo porque de partida yo quiero experimentar todo lo que pueda. Estoy como una niña chica que está conociendo el mundo, porque me interesa a todo lo que me invitan”, comentó durante el programa.

Añadió que le gustaría participar en un reality como un experimento social para conocerse en esa situación, ya que nunca ha tenido esa experiencia, a diferencia de su participación en programas de verano donde trabajaba con personas desconocidas.

Durante la conversación, surgió el tema de la opinión de sus hijos, y Paula reveló que incluso consideraron la posibilidad de realizar un reality familiar en el pasado, pero ella se opuso debido a su actitud controladora en ese momento.

“En un minuto como que lo hablamos en familia y dijimos como que vamos a hacer un reality, así como de nosotros en la casa, y yo siempre dije que no. Porque yo en ese minuto también era súper histérica, te juro, yo andaba como idiota todo el día”, aseguró.