Medios internacionales reaccionaron ante la muerte del expresidente Sebastián Piñera

Durante la tarde de hoy martes, 6 de febrero, se confirmó la muerte del expresidente de Chile, a la edad de 74 años, en un accidente aéreo en la localidad de Lago Ranco, en la Región de Los Ríos.

De hecho, incluso ya se confirmó por parte del Gobierno que Sebastián Piñera recibirá todos los honores correspondientes, y el cumplimiento de todos los protocolos. Es decir, que en los próximos días se realizará el Funeral de Estado, duelo nacional y el cortejo fúnebre, en su honor.

El mundo entero está reaccionando ante el trágico accidente de Sebastián Piñera. De hecho, medios internacionales como CNN, Ruters, El País, Clarín, entre otros, se llenaron con portadas sobre la muerte del exmandatario de Chile.

«Los tres acompañantes serían familiares de Piñera: una hermana, su cuñado y un nieto. Dos de ellos nadaron hasta la orilla y un tercero fue rescatado en el lago por un bote», reportó el Clarín, en Argentina.

El País, medio español, destacó en su portada el fallecimiento del ex Jefe de estado. En este indicaron que «Muere Sebastián Piñera, expresidente de Chile, en un accidente en helicóptero». Con un titular muy similar, Reuters, una agencia de noticias de Reino Unido, reaccionó ante el trágico evento.

De hecho, la BBC, otro prestigioso medio internacional de Reino Unido, también añadió en sus portadas la fuerte noticia que envuelve a Chile. «El expresidente de Chile Sebastián Piñera murió este martes en un accidente de helicóptero, confirmó el gobierno del país», mencionó.

Chile's former president, Sebastián Piñera, was killed when his helicopter crashed into a lake, his office confirms. He was 74. pic.twitter.com/AfTufXEEko

— BNO News (@BNONews) February 6, 2024