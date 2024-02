Este puede ser el setlist de Men at Work en el Festival de Viña 2024

La noche de este miércoles del Festival de Viña, cierra con la presentación de Men at Work, en una jornada que sin duda ha sido redonda, con los exitosos shows de Maná y Luis Slimming.

Por lo mismo que la banda australiana, liderada por Colin Hay (único miembro original), le da el broche de oro a esta especial jornada, en la que el público coreará todos sus éxitos.

Men at Work lleva un buen tiempo de gira, donde interpretan algunos de sus hits más conocidos, como «Down Under», «Who Can It Be Now» e «It’s a Mistake», son solo algunos de los ejemplos.

La verdad es que la esperanza y fe en ellos no da para menos, pues la trayectoria pesa muchísimo y se encuentran en un buen momento. Por lo que esta noche en el Festival de Viña 2024, puede marcar todo eso. Sumado a que además se presentarán en el Gran Arena Monticello este jueves 29 de febrero.

Te dejamos el posible setlist que se escuche hoy de la mano de este grupo emblemático de los 80′.

¿Cuál puede ser el setlist de Men at Work en el Festival de Viña?

Obviamente en un concierto nunca es posible que se lleven a cabo todas las pistas conocidas de cada artista. Menos sabiendo que es un festival que tiene los horarios muy establecidos.

No hay dudas de que Men at Work es de lo más esperado para esta edición del Festival, sumado a que completarán una gran noche junto a Maná y el comediante Luis Slimming.

Para la presentación de hoy, es posible que suenen las siguientes piezas musicales: