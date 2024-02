El furioso descargo de Naya Fácil por críticas a su colecta solidaria por incendios forestales

A raíz de los incendios forestales de la Quinta Región, son muchos los famosos que se han dedicado a recolectar ayuda para los damnificados. Pero sin duda que la que más destacó es Naya Fácil, pues la chiquilla juntó más de 29 millones de pesos en menos de dos días.

Desde ese momento que a través de sus redes sociales, ha estado mostrando con boleta en mano, todo lo que compró junto a su equipo, además de como hacen los diferentes kits para entregar a quienes lo perdieron todo.

Como es de esperar, Naya Fácil se llenó de apoyo por parte del público, quienes la felicitaron por moverse tan rápidamente y lograr llenar un camión con productos. Pese a esto, de todas formas salen algunos desubicados a criticarla por diferentes motivos.

Resulta que un usuario comentó que «compra con factura y hace donación. Rebaja impuesto con la $ de la gente». Pero lo que no se esperaba, es que la propia influencer no dudara en salir a contestar rápidamente a través de sus historias de Instagram.

Naya Fácil responde a las críticas por sus donaciones

«Cuando leí este comentario, dije ‘hueón, qué onda la gente de mierda que cree que estoy haciendo esto en busca de algo’. Yo solo estaba comiéndome un pan en la casa el sábado en la mañana y sentí que esa hueá no podía pasar», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Naya Fácil afirmó que «no debería desgastarme en esto, pero igual quiero aclararlo», para luego explicar cómo es que no tendrá ninguna regalía tributaria por su recolección de dinero.

La cosa es que para su trabajo con diferentes marcas como influencer, las factura por medio de su empresa Naya Fácil SpA. Mientras que para las donaciones, abrió una cuenta personal en Tenpo.

«La cuenta a la que depositan es a la de Nayadeth Neculhueque (su nombre de nacimiento). Necesito que ustedes sepan que a las personas naturales no les devuelven nada, no les rebajan impuestos y todo lo que les he mostrado son boletas, no he pedido facturas», comentó la influencer.

Junto con asegurar: «Ni siquiera se me pasó por la mente rebajar impuestos, hueón. No puedo mezclar eso con mi plata personal».