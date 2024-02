«El dolor es demasiado fuerte»: Negro Piñera al borde de las lágrimas en velorio de su hermano

La tarde de este miércoles 7 de febrero comenzó el velorio del expresidente Sebastián Piñera, luego de que su féretro llegara desde Valdivia hasta el ex Congreso Nacional, donde cientos de personas llegaron a presentar sus respetos.

Y uno de los primeros en llegar, resultó ser Miguel ‘Negro’ Piñera, hermano menor del exmandatario, quien tuvo un breve diálogo con la prensa presente en el lugar, quienes le preguntaron por cómo se sentía en estos momentos.

«El dolor es demasiado fuerte y no tengo palabras», alcanzó a decir el músico, antes de quebrarse, para luego señalar: «Sin comentarios, no tengo palabras, demasiado dolor, no tengo palabras».

Por último, mencionó «muchas gracias a la gente por todo el cariño que hemos recibido, no puedo hablar».