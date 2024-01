Terremoto en CHV: Este es el reconocido rostro televisivo que renunció a Top Chef VIP

El programa gastronómico de Chilevisión, y que debutó el pasado domingo 14, se debió enfrentar a una nueva baja. Sin embargo, y a diferencia de ocasiones previas, esta vez los jueces no tuvieron nada que ver.

El medio encargado de hacer que este jugoso chisme quedará en nuestras manos fue «El Filtrador«, quienes tuvieron una entrevista con el desertor de Top Chef Vip. En dicho encuentro, este reveló múltiples detalles sobre su renuncia.

Se debe recordar que hasta ahora solo Rodrigo Salinas y Trinidad Cerda han sido eliminados. Mientras que este nuevo retirado debió hacerlo por problemas de salud, que lo tendrán inmovilizado por cuatro semanas.

¿Qué rostro se bajó?

El participante que renunció al programa es el icónico rostro televisivo Jordi Castell. Quien se encuentra pasando por un delicado estado de salud tras fracturarse la clavícula, y dislocarse el hombro.

«No podré seguir», confesó apenado el animador para El Filtrador. Posteriormente, añadió que «lo estaba pasando tan bien en Top Chef, me gusta la cocina».

En ese mismo contexto, explicó que sus médicos le indicaron que su brazo debe estar «cuatro semanas inmovilizado». Algo imposible de cumplir dentro de programa culinario.

¿Qué le pasó a Jordi Castell?

Durante el pasado fin de semana el icónico rostro televisivo confesó, a través de redes sociales, el accidente que lo tenía inmovilizado. Sin embargo, en aquel momento mencionó, simplemente, que: «Me saqué la cresta esquiando. Estaré inmovilizado por 6 días y me llevan ahora a Santiago a ver si tengo fractura o no».

En dicho instante puso en duda su participación. No obstante, no fue hasta hoy, que el animador reveló los detalles inéditos de su accidente y las decisiones que tomó en torno a este.

«Tuve que renunciar. No hubiera querido jamás, lo estaba pasando tan bien», confesó para Publimetro.

«El sábado estaba en el Lago Colbún esquiando en lancha, me iba acercando a orilla y se me cruzó un ‘sacachucha’ con tres niños y por supuesto le di la prioridad a ellos», reveló.

«La lancha hizo un tirón y me dislocó el hombro», agregó el ex Top Chef. Posteriormente, también detalló que «me fracturé la clavícula, tengo cuatro semanas por lo menos de reposo más la rehabilitación».

«Lo que me da más rabia es que lo estaba pasando increíble en el programa y tengo demasiada lata de no poder seguir. Pero no puedo, estoy completamente inmovilizado. Hasta me prohibieron teclear», cerró.