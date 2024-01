¿Quién es y qué se sabe de la mujer con la que se vio por última vez a Anahí Espíndola?

El caso de Anahí Espíndola sin duda que conmovió al país, pues tras más de 10 días de búsqueda, este martes 16 de enero se confirmó que el cuerpo encontrado el pasado viernes en los roqueríos de Viña del Mar, correspondía a la estudiante.

Por lo mismo que comenzó la investigación para esclarecer los motivos de su partida. Es en este contexto que la última pista que se tiene de la desaparición y posterior muerte de la joven de 22 años es que se reunió con una mujer desconocida.

Anahí Espíndola se juntó brevemente en la calle Von Schroeder con ella e intercambió un objeto antes de separarse rápidamente en la intersección con calle Arlegui. Esta intervención es la principal pista que maneja la Policía de Investigaciones (PDI) mientras esperan los resultados de los análisis que realiza el Servicio Médico Legal.

¿Qué se sabe de la mujer que vieron con Anahí Espíndola?

De acuerdo a lo consignado por Radio Concierto, este cruce entre Anahí y la mujer ocurrió a eso de las 23:00 horas y ocurrió después de que la estudiante saliera de gimnasio Seven de Viña del Mar. La teoría que se maneja es que hubo una transacción entre ambas, pues llevaba una bolsa amarilla.

Pese a que tras este momento se pierde rastro de la joven, sí se pudo seguir el recorrido de la misteriosa mujer. Al parecer sería conocida en el sector pues «la saludaron cuidadores de autos y hasta la abrazaron».

Frente a esto, es que el prefecto inspector Guillermo Gálvez, jefe de la PDI de Valparaíso, aseguró que «se está trabajando para poder ubicar a todas las personas que tengan algún tipo relación (con el caso) y que la hayan visto en la última hora desde que sale del gimnasio el jueves pasado».

Mientras que, Christian Jabbar, ex perito de la PDI, analizó el registro de la interacción entre Anahí y la mujer en CHV. «Esta mujer sería una persona de interés para la Fiscalía para entrevistarla y preguntarle en qué contexto conoce a Anahí».

«Anahí le pasa algo a ella, que perfectamente podría ser dinero que esta mujer le solicitó», continuó el ex perito. Siguiendo por esta línea, mencionó que «vemos que no hay contacto físico, no hay saludo, por ende no se conocían previamente, se presume. Y después, legando a la esquina de Arlegui, se separan».