Fiscalía expone complejo audio de Cathy Barriga y su equipo: «Saquémosle la h… más cochina»

Este miércoles se realiza la segunda jornada de la formalización en contra de Cathy Barriga y una serie de exfuncionarios municipales de Maipú por el delito de fraude al fisco durante sus años al mando de la municipalidad.

Frente a esta situación, es que se expusieron unos audios que los complicarían. Siendo el primero de estos de junio del 2020, enviado por Bastián Báez -exfuncionario apuntado por el Ministerio Público y del círculo cercano de la exalcaldesa– al director jurídico de esa época.

«Si la jefa escribe en monosílabos, usted también debe responder lo más escueto posible y no escriba cosas como ‘déficit’ o ‘ilegal’, porque son cosas que nosotros no vemos. Hay que cambiar esos conceptos. Hay una reducción de ingresos, pero no hablemos de ‘déficit’ porque después la gente empieza a hablar. Y si la jefa le responde de manera más corta, usted también. Espero que lo entienda bien, son recomendaciones para seguir trabajando igual de bien», se escucha.

Frente a esto, la fiscal de caso indica que «cuando se le consulta al director jurídico de la época, lo reconoce (el audio), y dice que ‘a lo que me insta Bastián es a ocultar la realidad, a utilizar palabras que no generen alerta o ruido. La alcaldesa nos decía que había temas para hablar de manera escueta o superficial, y en ese contexto se explica este audio’».

El audio que complica a Cathy Barriga

Mientras que el segundo audio, según consigna La Cuarta, se envió a un grupo de WhatsApp en octubre del 2020 por parte de Camila Cornejo, jefa de comunicaciones de Cathy Barriga en ese momento.

«Es importante que todos tengamos Twitter. Twitter falsos. Ocupen cualquier Twitter. (Escribamos) ‘Ramos mentiroso’, ‘Ramos drogao’… inventémosle, da lo mismo. ‘Donoso infiel’, saquémosle la hue más cochina. Así lo hacen los haters».

Con relación a este mensaje, la fiscal comentó que «ella es jefa de comunicaciones de alcaldía y envía este mensaje a un chat donde estaba el director de Secpla, Dideco, entre otros. Todos funcionarios públicos. Tiene por objetivo obstaculizar la labor de fiscalización en contra de los concejales».

Junto con mencionar: «Consta un audio de Cathy Barriga donde dice que ‘el concejal Ramos se llena la boca hablando de esta alcaldesa y nadie le saca la denuncia de su secretaria por maltrato’. Es una conducta inaceptable».