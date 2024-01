Paty Maldonado se arrepintió luego tratar mal a una mujer

Durante un reciente capítulo del programa “Tal Cual”, Paty Maldonado confesó a sus dos compañeros de panel, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, una mala experiencia debido a su explosiva actitud.

Durante el programa, la comunicadora sacó a relucir una conversación en torno al arrepentimiento de haber dicho algo de forma irracional. Ante esto Raquel comenta que reaccionar de mala manera si existe una provocación previa.

Bajo ese contexto Patricia admite responder aún sin provocación. Para explicar su postura, decide contar una historia de cuando ella trabajaba en el barrio Patronato, sorprendiendo a sus compañeros.

“Yo tenía un boliche en Patronato y una señora se mandó a hacer un vestido con mi cuñado porque él era el cortador. Yo tomaba a la clienta cuando estaba y ponía los precios”, detalló en un comienzo.

“Ella llevó la tela y se le hizo un traje. A ella no le gustó cómo le quedó y tenía todo el derecho de reclamar”, continúo la cantante. “Entonces mi cuñado me dijo ‘Paty la señora no quedó tan conforme con lo que le hicimos’”.

Ante el reclamo Patricia asegura que le indicó a su cuñado, que podía ofrecerle como compensación que la clienta eligiera cualquier tela de la tienda y que ellos le confeccionarian lo que pidiera.

Una vez entregado el traje nuevo, su cuñado le dice que aún así la clienta quiere hablar con ella. Fue en ese encuentro que “La Maldo”, perdió la paciencia para luego verse bastante arrepentida.

La explosiva reacción de Paty Maldonado

Tras una larga insistencia de parte de la clienta, la cantante accede a hablar con ella para llegar a un acuerdo. Durante todo ese tiempo Paty pensaba que se trataba de un nuevo reclamo porque no había quedado conforme con el nuevo traje.

Una vez se encontraron la clienta se presentó y le dijo a Patricia que ella venía por lo del traje. La reacción de la panelista fue bastante brusca y de mala manera le respondió:

“¡Señora, le dimos la posibilidad, se le hizo otro traje! Si no quedó conforme le hacemos un tercer o cuarto traje, con tal de que usted se vaya tranquila!”.

Tras una leve pausa Paty Maldonado admite que nunca debió hacer eso, debido a la respuesta que recibió de la clienta. Fue todo un malentendido, pues su intención nunca fue volver a molestarla por el traje, solo pretendía agradecer a la cantante.

La panelista de TV+ se sintió aún peor luego de que la señora le revelara que el motivo por el que se iba de Chile, era porque su única hija había fallecido en Estación Central, debido a dos irresponsables choferes de micro que estaban “echando carreras”.

“Yo me quería tirar de un segundo piso, son esas reaccione imbéciles que uno tiene, que no pregunta”, dimitió de la verguenza. “Yo le dije ‘señora perdoname, pordon por la estupidez, por la forma en que le hablé’”.

“Aprendí la lección. Nunca más”, aseguró. “Si la persona quiere hablar, le doy la posibilidad de que hable”, finalizó.