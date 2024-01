¡Casi se fue detenido! Fernando Larraín cuenta inesperada historia de su viaje a Miami

En el más reciente episodio de “La Cabaña” uno de los invitados fue Fernando Larraín, quien sorprendió a los demás invitados con una historia de su viaje a Estados Unidos.

Durante el programa nocturno conducido por Karen Doggenweiler, es común que los invitados entren en la confianza de contar diferentes vivencias de su vida personal. En esta ocasión les tocó compartir a Felipe Izquierdo, Catalina Olcay, Denisse Malebrán y al protagonista de “Casado con hijos”.

Este último se tomó la libertad de entregar algunos detalles de lo que fue su viaje a la famosa ciudad de Miami. En medio de la conversación detalló algunos mal entendidos que casi lo llevaron a tener serios problemas con la ley.

El viaje de Fernando Larraín

Durante el espacio de Mega, Larraín contó que fue a reunirse con un íntimo amigo llamado Rodrigo. Quién lo estaba esperando a su llegada al país extranjero al momento de su visita.

Como era de esperarse lo invitó a recorrer un poco la ciudad, ya que este había arrendado un auto para mayor comodidad. Sin embargo, el paseo no fue tan calmado.

Mientras manejaban, el actor pudo notar que alguien los estaba siguiendo. Su sorpresa fue mayor al notar que se trataba de un auto de policía.

«¡Qué raro! ¡Hay un auto policial atrás! Chuta, esto es grave», señaló en ese momento al darse cuenta que eran dos uniformados quienes estaban tras de ellos.

La cosa se pudo aún más dramática luego de que uno lo apuntara con un arma, para luego indicarle que bajara del auto.

“Se me acerca un gringo policía y le digo ‘perdón, yo soy chileno, yo no he hecho nada, vengo recién llegando’”, detalló.

Después de eso, los agentes les informaron que estaban persiguiendo a dos individuos que se desplazaban en el mismo vehículo que ellos conducían y que habían cometido un robo.

Ante esta situación, tomaron la decisión de aguardar a que la víctima llegara para que pudiera identificar si eran o no Larraín y su compañero los responsables del asalto.

«Viene en auto, baja el vidrio, la señora mira y no fue que dijo inmediatamente, se demoró”, detalló para luego confirmar que la mujer negó que se trataba de ellos.

«No éramos nosotros, menos mal. Fue dramático«, expresó el actor. “Eran dos tipos muy parecidos a cómo andábamos”, finalizó.

