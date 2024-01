Nano Calderón impacta con brutal palo: «La única familia es…»

Durante los últimos días Nano Calderón, hijo de Raquel Argandoña, volvió a la palestra. Luego de que se diera a conocer que en medio del delicado estado de salud de su madre. El joven ha estado más que atento, llegando a visitarla a la clínica con flores.

Es en este contexto que, en medio de una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. Un usuario le preguntó «¿Con quién compartes de tu familia?», frente a lo cual entregó una respuesta que dejó la grande entre su público.

La respuesta sin filtro de Nano Calderón

Para comenzar, Nano Calderón señaló en sus historias que «siempre he sido de hacer vida totalmente aparte, por eso de pendejo me fui a vivir a Lampa con un amigo y después de eso a vivir solo hasta el día de hoy».

«La única familia es mi mamá. No soy de los que son demasiado apegados a las personas en general, pero cualquier cosa ahí siempre estamos», continuó el joven, dejando en claro que la relación con Hernán y Kel Calderón, su papá y hermana, está completamente quebrada.

Pero la cosa no se queda ahí, ya que Nano Calderón agregó que «mi familia siempre ha sido mi madre, mi pareja (Rebeca Naranjo), la Coca (su perrita) y 2-3 amigos», cerrando con un «cualquiera que no esté ahí, no me viene ni me va».

Hay que recordar que la relación de la familia Calderón-Argandoña se quebró en 2020. Cuando el estudiante de derecho terminara detenido tras atacar a su padre con un cuchillo.

Frente a esto, es que Raquel Argandoña decidió defender a Nano, mientras que Kel Calderón se puso del lado de su papá. Cortando toda la relación que tenía con su mamá por casi cuatro años, hasta este fin de semana. Cuando se dio a conocer que le envió flores a la clínica, luego de la compleja operación que tuvo la animadora.