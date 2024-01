Ex Morandé con Compañía confiesa complejo paso por el programa: «Sufrí mucho con…»

Recientemente, Yamila Reyna estuvo invitada a Not News, donde sorprendió al referirse a su corto paso por Morandé con Compañía, siendo uno de sus primeros proyectos en televisión tras su llegada a nuestro país.

«Yo entré a reemplazar a Gisela Molinero en un sketch que era con Jorge Garrido, Marilú Cuevas y era muy conocido. Era más humor que lo sexy. No me gustaba mucho tener trabajar desde los sexy, nunca me consideré una mujer sexy», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Yamila Reyna señaló que «Morandé (con Compañía) exigía mucho esto de la postura, y yo fui siempre muy grande (de cuerpo) y sufrí mucho con el tema del peso».

Junto con esto, la ahora animadora de Buenos Días a Todos, mencionó que «en un minuto expuse mi cuerpo a mucho estrés, entrenaba y hacía una dieta de muy bajas calorías, entonces un día el cuerpo me explotó de estrés y casi me muero».

«Estaba muy flaca, entonces siempre sufrí con eso. Era mi autoexigencia», continuó con su relato Yamila Reyna en el espacio de Vía X.

Además de recordar que «duré casi un año. Nunca disfruté Morandé. Si bien fue una época donde aprendí muchísimo del humor, no me gustaba el tema de exponerme físicamente. Nunca me acomodó a mí ser la sex symbol».

Yamila Reyna y su rol en TVN

Hay que recordar que en medio de rumores, hace unos días Yamila Reyna renovó contrato con TVN, siendo su primer proyecto de este año la animación de Buenos Días a Todos, mientras que María Luisa Godoy está de vacaciones.

«Qué lindo es volver a decir Buenos días a todos, aquí en el canal de todos los chilenos. Estoy feliz de estar de vuelta acá, porque se viene un gran programa», señaló en su regreso al espacio.

Junto con agregar que «primero decir gracias al canal, a los jefes y gracias al matinal por darme la oportunidad de volver. Feliz de estar el verano junto a vos (Eduardo), y aquí estamos».