Desde «la queso» a «mi primera chamba»: Los memes que destacaron en Chile este 2023

Cada año las redes sociales se expanden aún más, y con ello también el contenido que sale en ellas. TikTok, Instagram, Youtube, Twitter, Facebook, son las apps que reinan internet y el contenido viral que circula en este.

Los virales son aquel material que triunfa en redes sociales, y que tiene múltiples estilos, lo cual incentiva en los usuarios la creación de contenido propio. A continuación te dejamos 10 de los memes virales que más destacaron en Chile este 2023.

Un hombre que resuelve

Estoy cansado jefe

Diálogo de gatitos

Perro salchicha, gordo bachicha

Y la queso

Terreneitor

Pantalón para tiendas

Mi primera chamba

Carta Matías Galetto

La mirada de Kevin James

Te explicamos algunos

Internet hizo de las suyas al momento de crear, compartir y viralizar contenido. Sin embargo, algunas veces no entendemos de que van estos memes, por ello a continuación te ayudamos a comprender de que van.

Mi primera chamba

Uno de los virales más icónicos de este año fue el que trajo este audio creado a través de una Inteligencia Artificial. «Mi primera chamba» es el extracto de una pegadiza canción parodia de Si la calle llama del cantante Eladio Carrión. Este sonido que se viralizó en Tiktok, y que posteriormente migró a otras redes sociales, es utilizado para compartir anécdotas divertidas y curiosas vividas en el trabajo.

Y la queso

Más allá de ser un viral, esta es una expresión que empezó en internet como abreviación de «y la que soporte», una expresión sumamente de diva, que además indica cierto estilo, actitud y forma de vida. De hecho, esta destaco muchísimo durante los Juegos Panamericanos 2023, cuando el clavadista estadounidense Bryden Hattie se adueñó de la expresión y la viralizo aún más en redes sociales.

Pantalón para tiendas

Como suele ocurrir comúnmente en Tiktok, este diálogo corresponde al extracto de una escena, que consiguió hacerse viral con rapidez en la app. Esta corresponde a una conversación entre el Pato Lucas y Bugs Bunny, del Show de los Looney Tunes (2011). “Pantalón para tiendas” es tanto un audio como un meme y video, con el cual se han mostrado pantalones muy interesantes y divertidos.

@hbomaxla Consejos de moda por el Pato Lucas. HBOMax pantalonesdetienda audio humor fyp ♬ Pantalón para tiendas – HBO Max Latinoamérica

Terreneitor

Este audio fue extraído de un antiguo comercial de juguetes, este correspondía a un auto a control remoto con el nombre de Terreneitor. Este sonido, y sus múltiples variantes, puede aplicarse en variados contextos y memes, lo cual le ha permitido adaptarse de manera constante a los usuarios de internet, permitiendo su gigantesca viralización.

Perritos bailarines de Barbie

A pesar de que para la fecha estos perritos ya no son tan virales, tuvieron un gran momento de fama a mediados de año. Los perritos bailarines de Barbie, que también fueron bastante reconocidos por la pegajosa letra que decía «hoy me puse linda para verte», correspondiente a la canción Malas Decisiones, de Kenia OS, fueron usados para contar anécdotas interesantes. No tuvieron una temática en específico, por ello se masificó el meme en distintas áreas del internet.