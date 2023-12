Bad Gyal y Rauw Alejandro protagonizan incómodo momento en el escenario

Durante la presentación de su nueva colaboración «Zorra-Remix», en el Club Saturno de Puerto Rico, el Rauw Alejandro busco bailar un perreo con la artista. La interacción incluso estuvo marcada por como el ex de Rosalía acercó su boca al cuello de la cantante, quien de inmediato puso su brazo entre ellos buscando mantener la distancia entre sus cuerpos.

La incómoda interacción fue rápidamente viralizada en redes sociales, generando múltiples reacciones hacia la actuación del cantante.

«No porque estés soltero ella te tiene que hacer caso», «La quiso presionar, pero la Bad Gyal lo supo ubicar», «que incómodo se sitió hasta aquí», «Bad Gyal es team Rosalía, además de su amiga», fueron algunos de los comentarios.

Bad Gyal se negó a perrear con Rauw Alejandro

“Yo quería perrear con Bad Gyal, pero ella estaba como que tímida. Yo no sé”, le dijo el ex pololo de Rosalía a su público.

La cantante no paso por alto la situación, y de inmediato destacó sus límites. “No, no, no. A mí que no me involucre que hay muchas nenas guapas por aquí”, se defendió.

“¿Involucren de qué? Si yo ando soltero, mami. ¿Y tú?”, cuestiono Rauw a la artista mientras los fanáticos enloquecían por la interacción de ambos cantantes.

Bad Gyal dejó en claro que su misión sobre el escenario es cantar, y que no tenía ninguna intención con el ex de su amiga, Rosalía, a pesar de la insistencia de Rauw Alejandro.

“Yo voy a hacer lo que me toca, que es cantar. Voy a cantar la que me toca ahora, y os voy a dejar con el Rauw que siga su fiesta”, dijo la cantante española para darle cierre al conflicto vivido sobre el escenario.