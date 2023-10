Pamela Díaz arremetió con todo en contra de Luis Mateucci en Tierra Brava: «No soy falsa como tú»

Este martes en la noche, Pamela Díaz y Luis Mateucci vivieron un tenso encontrón en Tierra Brava, luego de participar en una dinámica de «conferencia de prensa», donde cada participante recibía preguntas por parte de sus propios compañeros.

Resulta que cuando llegó el turno de la Fiera, lo primero que salió a la luz es su incipiente romance con Jhonatan Mujica, con quien se ha mostrado más que cercana desde que comenzó el programa de Canal 13.

«Nos dimos un beso, estaba muy rico (…) es un chico que está en un reality, que me parece muy interesante, me hace muy bien. He disfrutado mucho esta estadía acá, hace que lo pase cada vez mejor (…) Ese beso que viste es real, no como, a lo mejor, algunos que están acá que son medios falsos», afirmó Pamela Díaz sin pelos en la lengua.

Frente a esto, es que Sergio Lagos le preguntó a quién hacía referencia, momento en el que disparó con todo contra el argentino. «Creo que Mateucci con la Chama son unos falsos, que creo que no hay ningún tipo de relación y creo que es juego para este reality».

Posteriormente, Miguelito consultó sobre su proyección con Mujica. «Difícil que afuera tengamos alguna relación, pero yo creo que vivo el presente, hoy es hoy, así que no te puedo dar esa respuesta». A lo que Luis Mateucci lanzó «lo bueno es que se sinceró».

Pamela Díaz barrió con Luis Mateucci

Como era de esperar, Pamela Díaz no se aguantó el comentario y le respondió sin filtro: «No, si no soy falsa como tú».

En ese momento, Luis Mateucci tomó el micrófono y aseguró que Jhonatan mencionó que no le «gustaba ninguna» en Tierra Brava. «¿Usted se cree que es tan real lo que usted tiene y los besos?». Frente a lo que la Fiera sacó al baile su relación con Daniela Aránguiz.

«Te estoy diciendo que para mí es real ¿Cuál es el problema? (…) Señor Mateucci, así como usted tiene la capacidad para decirme muy sinceramente que lo que siente Jhonatan por mí no es nada. Daniela Aránguiz ¿Qué pasaría si entra a este reality? ¿Seguiría con Chama?», le cuestionó.

«No sé, tiene que entrar. No sé» señaló el argentino. Recibiendo como respuesta un «¿No sabes? Okay, que buena respuesta».