«Carreteas la noche anterior…» Hacen bolsa a esposa de Miguel Acuña por defensa tras accidente en estado de ebriedad

Sin duda que la polémica de las últimas horas la protagonizó Miguel Acuña, luego de que atropellara a cuatro ciclistas en la comuna de Lampa. Con la llegada de Carabineros al lugar, se pudo determinar con un Alcotest que manejaba en estado de ebriedad. Es más, una de las víctimas afirmó que «no modulaba, no decía palabras coherentes».

«Íbamos de vuelta a Santiago y hay una parte en que la ciclovía está interrumpida por un paradero. En ese momento, un vehículo nos impacta por atrás y nos arrastra diez metros. Un compañero de equipo se llevó la peor parte, terminó con fractura de clavícula y tobillo», comentó uno de los afectados.

Es en este contexto que quedó la escoba en redes sociales a partir de la defensa de Francisca San Martín, esposa de Miguel Acuña, quien dio una particular versión de lo ocurrido, que la llenó de críticas.

La particular defensa de la esposa de Miguel Acuña

Para comenzar, la mujer escribió en X (antes Twitter) que: «Las cosas con respecto a mi marido Miguel Acuña no son como se cuentan, por favor infórmense primero antes de replicar datos o videos. Los involucrados están sin lesiones y bien de salud. Sí estaba manejando en estado de ebriedad».

Como se podía esperar, los usuarios de la red social no dudaron en criticarla, por lo que Francisca San Martín no dudó en volver a responder. «Dicen que fue una mala defensa el tuit anterior, pero acaso no es la verdad que cometió un delito? Cosa que asumimos. Pero todo lo demás que anda circulando es lo que no corresponde. Y si estoy escribiendo es solo porque las cosas no son como las están exponiendo», consignó La Cuarta.

Por último, la esposa del periodista de Canal 13 escribió: «Carreteas la noche anterior, duermes, te bañas, sales a comprar en tu auto y manejas a baja velocidad, golpeas a un ciclista de un grupo y este bota a los demás por alcance. Pides un Uber para eso? Sabes que después de dormir aún marcas en el alcotest?».

Hay que mencionar que tras escribir estos mensajes, San Martín tomó la decisión de cerrar su cuenta a raíz de los comentarios que llegaron en su contra.