«Me partió el corazón»: Mamá de Tomás Bravo comparte desgarrador mensaje sobre su hijo

El caso de Tomás Bravo es uno de los que más impactó a nuestro país en los últimos años. Pues la desaparición del pequeño paralizó a la localidad de Caripilún en febrero del 2021, movilizando a toda la ayuda necesaria, hasta que lo encontraron sin vida, unos días después.

Por lo mismo que desde ese día, Estefanía Gutiérrez, madre de Tomasito, se mantiene activa en redes sociales, pidiendo que no olviden el caso de su hijos, el que hasta la fecha no tiene culpables ni detenidos.

Y en las últimas horas, la joven compartió en su cuenta de Instagram, un desconsolado mensaje, en el que relata cómo vivió el emotivo sueño donde se le apareció. «El día que volví a soñar contigo. Sentí se apretaba ni pecho de emoción, sentí que volví a vivir, que volvió mi vida la de antes por un minuto que se volvió eterno en mi mente».

«Ahí estabas más grande, con tu pelo más largo y tus ricitos de oro que resultaban de iluminado. Aunque quise abrazarte no pude, habían como 3 metros de distancia entre nosotros más o menos, pero no pude tocarte. Mis brazos solo querían cobijarte, pero no pude dar un paso hacia adelante. No sé por qué…» escribió.

Mamá de Tomás Bravo recuerda el sentido sueño

Siguiendo por esta línea, la mamá de Tomás Bravo agregó: «Te decía con tanta emoción, hijo, estas aquí! A pasado tiempo, ya es hora de que vuelvas conmigo, en el sueño hacía ilusión como que él se había ido de viaje a vivir con otra persona. Aquí viene la parte que me partió el corazón, quizás podría ser un descanso para mí, lo sé pero en ese momento solo quería llorar».

«Mi bebe me mira y me dice, mami donde, en donde estoy yo estoy bien y estoy feliz. Pero hijo, tienes que volver a mi lado, te extraño. Y con una hermosa y radiante sonrisa se va».

«Y el sueño se fue a otro lugar, recuerdo que en el sueño llamaba a mi prima, quien fue la misma que me acompañó a buscar a mi niño los primeros minutos que se reportó su desaparición. Le decía por qué Tomy no quiere volver y ella me decía estefy, él está en el cielo, no de viaje», continúa la mamá de Tomás Bravo en el posteo.

La reflexión de Estefanía

Junto con esto, Estefanía agregó: «En ese momento sentí que llore demasiado, no sé si alguien le ha pasado que despierta con una presión en el pecho, con un nudo y la garganta y su corazón latiendo demasiado acelerado, tu respiración dueles y no sabes que es peor si volver al sueño o despertar en la realidad».

«Pero al menos con este sueño vuelvo a creer que si existe otra vida después de esta, que él está a mi lado cada vez que le hablo, que lo lloro y pienso en él. Que en el lugar que está si es feliz como él lo mereces. Que es un motivo más para seguir luchando. Solo que aquí en esta vida te extraño mucho y me haces tanta falta… La vida duele y muchoo 😭😭🦋💔 te amo mucho titito».

Para cerrar, la mamá de Tomás Bravo agregó: «No sé olviden de mi hijo, no sé olviden que hay muchos niños sin justicia. VERDAD Y JUSTICIA PARA TOMASITO».